مقاضاة مخرجة واعلامية شهيرة بعد تصريحاتها عن المساكنة

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وجاء في بلاغ الخبير القانوني الدكتور صبرة القاسمي ضد إيناس الدغيدي إنها ظهرت مساء يوم 30 آب 2024، على أحد البرامج الفضائية "برنامج القرار" المذاع على فضائية "الغد"، وقالت إنها عاشت ما يُسمى بـ"المساكنة" -الحياة والمعاشرة الزوجية دون رباط الزوجية المقدس.



وأوضح أن هذه التصريحات تدعو إلى إباحة العلاقات الجنسية دون رابط زوجية، وهو أمر صريح بإباحة الزنا، ولما كان المجتمع المصري من أساسياته منذ مصر الفرعونية القديمة التي كانت تُجرّم الزنا وتضع له عقوبات قاسية، ولما كانت مصر مهد الأديان وجاء في الدستور المصري.



يتواصل الجدل في مصر حول تصريحات المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي عن المساكنة قبل الزواج، إذ تقدم خبير قانوني ببلاغ ضدها إلى النائب العام اتهمها فيها بالتحريض على الفسق والفجور والزنا، وتهديدها المجتمع المصري وقيمه وقيم الأسرة المصرية.وجاء في بلاغ الخبير القانوني الدكتور صبرة القاسمي ضد إيناس الدغيدي إنها ظهرت مساء يوم 30 آب 2024، على أحد البرامج الفضائية "برنامج القرار" المذاع على فضائية "الغد"، وقالت إنها عاشت ما يُسمى بـ"المساكنة" -الحياة والمعاشرة الزوجية دون رباط الزوجية المقدس.وأوضح أن هذه التصريحات تدعو إلى إباحة العلاقات الجنسية دون رابط زوجية، وهو أمر صريح بإباحة الزنا، ولما كان المجتمع المصري من أساسياته منذ مصر الفرعونية القديمة التي كانت تُجرّم الزنا وتضع له عقوبات قاسية، ولما كانت مصر مهد الأديان وجاء في الدستور المصري.

وطالب الخبير القانوني بتطبيق المواد 277 من قانون العقوبات، والمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 مقررا من المرسوم بقانون 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب كل من حرض على الفسق والفجور بإشارات أو قول.



وأشار القاسمي إلى أن دعوى المساكنة لما لها من أضرار سلبية على الأسرة المصرية ووحدة المجتمع، وتهدد السلم العام، وتضرب المجتمع في أفضل قيمه، فإن المادة 188 من قانون العقوبات تعاقب كل من شارك في تكدير السلم العام وإضرار المصلحة العامة.





يذكر أنّ المخرجة إيناس الدغيدي كانت قد صرحت قبل أيام قليلة في أثناء استضافتها في برنامج "القرار"، بأنها خاضت تجربة المساكنة مع زوجها قبل الزواج، التي استمرت مدة 9 سنوات في علاقة عاطفية فقط من دون زواج.



