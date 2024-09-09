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المرأة

ممثلة شهيرة تثير الجدل.. وتردّ على اتّهامها بالعمل في الفن بوساطة من زوجها

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:30
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ردّت الفنانة روجينا على اتّهام البعض لها بأنها تعمل بوساطة من زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث أكدت أنها دخلت عالم التمثيل مدفوعةً بدراستها وموهبتها.
وقالت روجينا: "الناس أحرار في أقوالهم وأنا كمان حرة في دماغي، التمثيل مهنتي وموهبتي ودراستي، وبشتغل بي من وأنا عندي 18 سنة".
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وعن حلاقة شعرها من أجل دورها في مسلسل "ستهم"، أكدت روجينا أنها لم تندم على هذا الفعل، حيث قالت: "عمري ما هندم على حلاقة شعري في المسلسل لأن ده دور عمري، وكل موضوع بعمله بيكون مختلف عني وعن الحاجات اللي بعملها".
وعن الانتقادات التي طاولتها بسبب تقديمها للبطولات المطلقة في السنوات الأخيرة، أكدت روجينا أنها تستحق ذلك عن جدارة، مضيفةً: "أستحقها لأني اشتغلت كتير ولكل مجتهد نصيب، وأنا خرّيجة المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتغلت مع مخرجين كتير في حياتي منذ البدايات". (لها)
روجينا
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