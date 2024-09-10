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المرأة
سيلينا غوميز تكشف عن معاناتها من عدم الإنجاب
Lebanon 24
10-09-2024
|
02:00
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كشفت النجمة الأميركية سيلينا غوميز أنها قد تتجه إلى تأجير الأرحام أو التبني لعدم قدرتها على الحمل نتيجة معاناتها من مشاكل صحية، قد تعرض حياتها وطفلها للخطر.
وتحدثت سيلينا البالغة من العمر 32 عامًا للمرة الأولى في مقابلة مع "فانيتي فير" أن عدم قدرتها على الإنجاب أحزنتها لفترة من الوقت، لكنها أصبحت في وضع أفضل بكثير طالما أن تأجير الأرحام، والتبني يمثلان "احتمالات هائلة" بالنسبة لها، مشيرة إلى أن "هناك أشخاصًا رائعين على استعداد للقيام بالأمرين معًا"، وفق تعبيرها.
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وأوضحت أنها متحمسة لما ستبدو عليه تلك الرحلة، لكنها قد تكون مختلفة بعض الشيء، فهي ممتنة للمنافذ الأخرى للاتي يعانينَ ليصبحنَ أمهات.
كما علقت: "في نهاية المطاف، لا يهم كيف يحدث ذلك لأنه سيكون طفلي".
يذكر أن سيلينا غوميز أعلنت في عام 2015، عن تشخيص إصابتها بمرض الذئبة، وهو: "مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يسبب التهابًا، وألمًا في أي جزء من الجسم، مما يتسبب في مهاجمة الجسم للأنسجة السليمة"، وفقًا لمؤسسة مرض الذئبة الأمريكية.
وكشفت عن خضوعها لعملية زرع كلية نتيجة إصابتها بمرض الذئبة، تبرعت بها صديقتها الممثلة فرانسيا رايسا في عام 2020، ولفتت أيضًا إلى تشخيص حالتها النفسية بـ"اضطراب ثنائي القطب".
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