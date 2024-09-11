"طليقي هددني بالقتل وتشويهي بمياه النار".. تصريحات جديدة لبلوغر بعد انتشار فيديوهات مخلّة

Advertisement

لفت موقع "القاهرة 24" المصري إلى ان البلوغر هدير عبد الرازق عادت لتثير الجدل من جديد عبر اتهام طليقها بالتسبب في تدمير حياتها خلال الفترة الأخيرة خاصة مع انتشار فيديوهات مخلة لها.وكشفت هدير عبد الرازق عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" تفاصيل جديدة خاصة بالمتسبب في تدمير حياتها، حيث قالت: "تخيلي كده في يوم من الأيام تصحي تلاقي حياتك تدمرت بمعنى الكلمة، وبعد كده تكتشفي إن اللي دمر حياتك هو أكثر حد كنت فاكرة أنه هيكون سند ليكي".وأضافت: "النهار ده اكتشفت كارثة وصدمة حياتي، لأن أكثر شخص كنت بحبه وعايزاه هو اللي دمرني نفسيا وجسديا، هو وعلاقته بطليقته الحرباية وده غير حاجات كتير ومصايب كتير".وأشارت هدير عبد الرازق إلى تعرضها لتهديدات قائلة: "أنا نفسي حقيقي أصرخ وأتكلم بس للأسف أنا مهددة بالقتل أو الحبس بطريقة أبشع من اللي قبلها، أو ممكن أتشوه بمياه النار، لكن أنا مش هسكت وهتكلم وهحكي كل حاجة يا حسين ومش هسيب حقي".وتطرقت هدير عبد الرازق إلى تعرضها للتعذيب على يد طليقها حيث أفادت: "مش أنا اللي بجري على بيوت الناس وأكسر بابها، وأعتدي على مراتي وأشوهها وأهددها بالقتل".وذكر موقع "القاهرة 24" أنه خلال الفترة الأخيرة تم تسريب فيديوهات مخلة للبلوغر هدير عبد الرازق على منصات التواصل الاجتماعي لكنها كشفت بعد ذلك أن الشخص الذي ظهر برفقتها في الفيديو هو زوجها خلال تلك الفترة وليس علاقة آثمة كما تم الترويج لها".