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المرأة

بصورة رومانسية على شاطئ البحر... كندة علوش وعمرو يوسف يودّعان الصيف

Lebanon 24
12-09-2024 | 01:05
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نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، ظهرا فيها على شاطئ البحر ليودّعا بها الصيف.

وعلّقت كندة على الصورة بقلوب حمراء، ليتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وزملائها الذين تمنّوا لهما دوام السعادة.
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وكانت كندة علوش قد تصدّرت المشهد خلال الفترة الماضية بعد كشفها عن إصابتها بسرطان الثدي، في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في "بودكاست" تقدّمه عبر قناتها الخاصة في "يوتيوب"، حيث أعلنت عن مفاجأة غير سارّة في فترة تلقيها العلاج الكيماوي، مؤكدةً إصابة والدتها بهذا المرض في الوقت نفسه، حيث كانتا تخضعان للعلاج وجلسات الكيماوي معاً، مؤكدةً أنها كانت تعتبرها جلسات علاج رفاهية وليس ابتلاء.

وقالت كندة: "والدتي أصيبت بنفس مرضي، سرطان الثدي، في نفس وقت إصابتي، ومكنتش قادرة أستوعب اللخبطة دي وقولت أكيد دي رسالة من ربنا وبعدين بقيت أروح أنا وماما ناخد الكيماوي مع بعض، والكلمة اللي كانت على لسانا هي الحمد لله". وأضافت: "شعري وقع بنسبة 60 في المئة بسبب الكيماوي واشتريت باروكة لكن ملبستهاش، والحمد لله وقع من كل راسي مش بقعة وكان باين إنه خفيف، ولكن ماما شعرها كله وقع وكان مضايقها". (لها)
 
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