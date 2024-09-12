أزمة ريهام حجاج وآيتن عامر تشتعل من جديد

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تسبّب تعليق لإيناس البيطار محامية الفنانة ريهام حجاج عن الفنانة آيتن عامر، في إثارة أزمة مسلسل "وكل ما نفترق" من جديد والتي نشبت منذ ثلاث سنوات، بين كلٍ من آيتن وريهام بعد أن أكدت الأولى أن الثانية تدخلت في مسار المسلسل وحذفت مشاهد لها، لتتفاقم الأزمة بينهما وتصل إلى المحاكم.وكانت المحامية إيناس البيطار قد كتبت تدوينة عبر موقع "X " قالت فيها: "عمر آيتن عامر ما كانت قمر بفلتر أو بدونه".وهو الأمر الذي أغضب آيتن وردّت عليها قائلةً: "يا أستاذة إيناس عيب، ركّزي في القضية أحسن من تويتر والكلام الفاضي ده". وتابعت: "معادنا في المحكمة وأنا واثقة في القضاء المصري اللي هيرجّعلي حقي ويعوّضني الظلم اللي اتظلمته في المسلسل ده... محامية مسلسل "وكل ما نفترق" داخلة تهزّر معايا... ركّزي في القضية يا أستاذة".وكانت أزمة مسلسل "وكل ما نفترق" قد بدأت عندما أعلن كلٌ من المخرج كريم العدل ومدير التصوير سامح الأمير والمؤلف محمد أمين راضي انسحابهم من العمل، والسبب هو تدخلات ريهام حجاج بطلة العمل في تفاصيله، ورغبتها في تسيير العمل على هواها.واشتعلت الأزمة بين آيتن عامر وريهام حجاج بعدما أبلغ المخرج كريم العدل آيتن بأن معظم مشاهد دورها قد حُذفت بعد تدخّل ريهام، حيث دخلت غرفة المونتاج وحذفت بنفسها مشاهد لآيتن، وهو ما تم إثباته في محاضر النقابة وبشهادة مونتير المسلسل الذي أكد أن ريهام حذفت بالفعل مشاهد لآيتن، لينتهى الأمر بكتابة الأخيرة منشوراً على السوشيال ميديا، قالت فيه إنه تم حذف مشاهد لها وإنها ليست مسؤولة عمّا حصل. (لها)