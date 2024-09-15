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المرأة

غادة عبد الرازق تغضب بسبب موقف محرج.. هذا ما حصل معها

Lebanon 24
15-09-2024 | 14:59
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تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق لموقف محرج أثناء دخولها على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية، حيث فوجئت وهي تسير متجهة إلى المكان الذي يقف فيه الصحافيون بأحد الأشخاص يدوس بالخطأ على ذيل الفستان، الأمر الذي كانت ستسقط بسببه، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على توازنها وتمالكت نفسها قبل السقوط، لكن علامات الغضب كانت واضحة عليها.
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وظهرت غادة في المهرجان بإطلالة باللون الأزرق وشعر أصفر قصير، وحصدت جائزة أفضل ممثلة دراما باختيار النقاد، وذلك عن دورها في مسلسل "صيد العقارب" الذي قدمته في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.


وكان قد انطلقت مساء السبت الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الفضائيات العربية باستعدادات ضخمة، احتفالًا بمرور 15 عامًا على بدء المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط لتكريم نجوم وإعلامي الوطن العربي.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على ريد كاربت المهرجان الذي كرّم عددًا كبيراً من الفنانين وصناع الفن، الذي أثروا الشاشات العربية ببرامجهم ومسلسلاتهم خلال عام 2024. (لها)
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