ياسمين صبري تتجنب أزمة العام الماضي.. هذا ما فعلته

Advertisement

قررت الفنانة ياسمين صبري أن تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "الأميرة" مبكراً حتى تتجنب الأزمة التي وقعت فيها العام الماضي أثناء تصوير مسلسل "رحيل"، والذي بدأت تصويره قبل أيام من شهر رمضان وامتد حتى نهاية الشهر.وبدأت بالفعل ياسمين صبري، تصوير أول مشاهد مسلسلها "الأميرة"، والذي يعد اسمًا مبدئيًا، والمسلسل مكون من 30 حلقة، من إخراج إبراهيم فخر.يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "رحيل" بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.وكانت ياسمين قد شاركت في موسم سينمائي مميز العام الماضي حيث عرض لها فيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام وكان من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وشارك في العمل كل من ماجد الكدواني، وفاء عامر، صلاح عبد الله، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت، شيرين رضا وآخرون، وحقق العمل رد فعل واسع وقت عرضه.