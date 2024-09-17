بالصور.. أبرز صيحات الموضة التي ظهرت في أسبوع لندن للموضة لربيع 2025

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الجوارب الجريئة

كانت الجوارب واحدة من الصيحات الأكثر جرأة وتميزًا في أسبوع لندن للموضة، تم استخدام الجوارب بطرق غير تقليدية لإضافة لمسة فنية على الإطلالات.

سواء كانت الجوارب ملونة أو شفافة أو مزينة بالرسومات، فقد لعبت دورًا كبيرًا في تقديم التنسيق المثالي مع الأحذية، خصوصًا الأحذية المفتوحة. كان أسبوع لندن للموضة London Fashion Week لربيع وصيف 2025 مليئاً بالإبداعات والتوجهات الجديدة التي لفتت الأنظار، وأثرت عالم الأزياء، يشتهر أسبوع الموضة في لندن بجرأته وإبداعه وتقديمه لأحدث الصيحات التي تدمج بين الأناقة والجرأة في آن واحد.كانت الجوارب واحدة من الصيحات الأكثر جرأة وتميزًا في أسبوع لندن للموضة، تم استخدام الجوارب بطرق غير تقليدية لإضافة لمسة فنية على الإطلالات.سواء كانت الجوارب ملونة أو شفافة أو مزينة بالرسومات، فقد لعبت دورًا كبيرًا في تقديم التنسيق المثالي مع الأحذية، خصوصًا الأحذية المفتوحة.

وبرزت الجوارب الشفافة التي تحتوي على رسومات ناعمة أو نقشات زهرية، مما أضاف لمسة من الجمال الرومانسي والمرح في الوقت ذاته.

الجوارب لم تعد مجرد عنصر ضروري لتغطية الساقين، بل تحولت إلى عنصر أساسي في تشكيل الإطلالة وإضافة لمسة مميزة للأزياء.



الفساتين الحريرية

الفساتين الحريرية كانت من الصيحات اللافتة في أسبوع الموضة لهذا العام. تعد الفساتين المصنوعة من الحرير الناعم خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن مزيج بين الأناقة والبساطة، تألقت هذه الفساتين بتصاميم ناعمة وانسيابية، حيث أضفت لمسة من الرقي والفخامة.

تم تقديم الفساتين الحريرية بألوان متنوعة مثل الوردي الباهت، الأزرق السماوي، والبيج الفاتح، وهي ألوان ترتبط بالهدوء والأناقة، هذه الفساتين ليست فقط مريحة، بل تعبر عن الأنوثة بطريقة راقية وعصرية.

جاءت بعض التصاميم مزودة بأحزمة خصر ناعمة لتحديد الشكل بشكل جميل، بينما تميزت أخرى بقصات فضفاضة تمنح إحساسًا بالحرية والانسيابية.

ستايل "ميرميدكور" (Mermaidcore)



ستايل "ميرميدكور" هو أحد الاتجاهات التي برزت بوضوح في أسبوع لندن للموضة لعام 2025، مستوحى من عالم حوريات البحر، قدمت التصاميم التي تنتمي لهذا الأسلوب لمسات من السحر والخيال، مما أضفى بعدًا أسطوريًا على الإطلالات.

يتميز هذا النمط باستخدام الأقمشة اللامعة والبراقة التي تشبه قشور السمك، مما يخلق تأثيرًا بصريًا جذابًا وأنيقًا.

الألوان التي ميزت هذا الاتجاه تتراوح بين الأزرق الداكن والأخضر المائي، مع إضافة لمسات من الفضي المتلألئ. هذا النمط لا يقتصر على الفساتين فقط، بل يشمل التنانير والبلوزات أيضًا.

التنانير الضخمة

تنانير الفولوم الضخمة كانت من أكثر الصيحات اللافتة في عروض الأزياء. التنورة الضخمة، التي غالبًا ما تكون مصنوعة من التول أو الأقمشة الثقيلة، تعبر عن الجرأة والفخامة. هذه التنانير تضيف لمسة درامية للإطلالات، وتجعل من يرتديها يبدو كأنه قادم من حقبة تاريخية أو مناسبة ملكية.

الأكتاف المكشوفة

الأكتاف المكشوفة كانت من التفاصيل التي جذبت الانتباه بشدة في أسبوع الموضة، الفساتين والبلوزات التي تكشف عن الأكتاف تضيف لمسة من الأنوثة والرقي للإطلالات، يمكن أن تكون الأكتاف المكشوفة في تصاميم رسمية أو غير رسمية، وتمنح من يرتديها إطلالة جذابة دون مبالغة.

هذه الصيحة تعكس توازنًا بين الجرأة والرقي، حيث يتم إبراز منطقة الأكتاف بطريقة ناعمة وجذابة.

اللون الأزرق



اللون الأزرق كان البطل في العديد من عروض أسبوع الموضة. من الدرجات الفاتحة إلى الدرجات الداكنة، الأزرق كان حاضرًا بقوة، هذا اللون يتمتع بالقدرة على التكيف مع مختلف الإطلالات والمناسبات، حيث يمكن أن يعبر عن الأناقة الكلاسيكية أو الجرأة العصرية.