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فنون ومشاهير
مايلي سايرس في ورطة بسبب أغنيتها الشهيرة.. ما القصة؟
Lebanon 24
18-09-2024
|
23:00
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وجّهت دعوى قضائية ضد النجمة مايلي سايرس بتُهمة انتهاك حقوق التأليف والنشر، بسبب أغنيتها "Flowers"، التي حققت نجاحاً باهراً وتصدّرت قوائم الأغاني عام 2023.
ووفقاً لمجلة "دايلي ميل" البريطانية، التهمة وُجّهت إلى مايلي بسبب الشبه الكبير بين كلمات أغنيتها الشهيرة ومضمون أغنية النجم العالمي برونو مارس بعنوان "When I Was Your Man"، التي طرحها عام 2013، إلا أن الكثير من الخبراء نفوا أن يكون التشابه سرقة.
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واللافت أن النجم العالمي برونو مارس لم يُقاضِ مايلي سايرس شخصياً، بل إن شركة "Tempo Music Investments" اتخذت هذا القرار واتّهمت مايلي بنسخ الأغنية وسرقتها عمداً.
وتؤكد الشركة وجود تشابه بين اللحن الذي قدّمته مايلي، وأغنية النجم العالمي، التي كتبها مع فيليب لورانس وآري ليفين وأندرو وايت.
وشدّدت الشركة على أن نجاح أغنية مايلي سايرس مبني على النجاح الذي حققته أغنية "When I Was Your Man" قبل سنوات، إذ وصلت كلٌ منهما إلى المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100 للأغاني المنفردة.
المصدر:
لها
فنون ومشاهير
المرأة
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