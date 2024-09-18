Advertisement

فنون ومشاهير

مايلي سايرس في ورطة بسبب أغنيتها الشهيرة.. ما القصة؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1248525-638622994350257611.jpg
Doc-P-1248525-638622994350257611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّهت دعوى قضائية ضد النجمة مايلي سايرس بتُهمة انتهاك حقوق التأليف والنشر، بسبب أغنيتها "Flowers"، التي حققت نجاحاً باهراً وتصدّرت قوائم الأغاني عام 2023.


ووفقاً لمجلة "دايلي ميل" البريطانية، التهمة وُجّهت إلى مايلي بسبب الشبه الكبير بين كلمات أغنيتها الشهيرة ومضمون أغنية النجم العالمي برونو مارس بعنوان "When I Was Your Man"، التي طرحها عام 2013، إلا أن الكثير من الخبراء نفوا أن يكون التشابه سرقة.
Advertisement

واللافت أن النجم العالمي برونو مارس لم يُقاضِ مايلي سايرس شخصياً، بل إن شركة "Tempo Music Investments" اتخذت هذا القرار واتّهمت مايلي بنسخ الأغنية وسرقتها عمداً.

وتؤكد الشركة وجود تشابه بين اللحن الذي قدّمته مايلي، وأغنية النجم العالمي، التي كتبها مع فيليب لورانس وآري ليفين وأندرو وايت.


وشدّدت الشركة على أن نجاح أغنية مايلي سايرس مبني على النجاح الذي حققته أغنية "When I Was Your Man" قبل سنوات، إذ وصلت كلٌ منهما إلى المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100 للأغاني المنفردة.
المصدر: لها

فنون ومشاهير

المرأة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:20 | 2024-09-18
15:57 | 2024-09-18
10:43 | 2024-09-18
05:30 | 2024-09-18
01:35 | 2024-09-18
23:00 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24