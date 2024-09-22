هل تعانين من بشرة باهتة؟.. إليك كيف يمكن للمنتجات الكورية أن تحدث فرقًا!

على الرغم من أن المنتجات الكورية للعناية بالبشرة لم تكتسب شعبية عالمية إلا خلال السنوات الماضية فقط، فإن اهتمام الكوريين أنفسهم بهذه المنتجات يعود إلى آلاف السنين.



فلطالما كانت تقاليد العناية بالبشرة جزءا مهما من ثقافتهم، وكان يُنظر إلى البشرة النظيفة والمتألقة على أنها رمز للنقاء والجمال.

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وفي الفلسفة الكونفوشيوسية كان الاهتمام بالبشرة يعكس التوازن الجسدي والروحي.



لذلك، ومنذ القدم، استخدمت النساء الكوريات مكونات طبيعية مثل الأرز، وزيت الكاميليا، والشاي الأخضر، وعشب الجنسنغ في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وجميعها مكونات تعرف في عصرنا هذا بخصائصها المغذية والمضادة للأكسدة.



كما اتبعت النساء قديما طقوسا خاصة لتحسين البشرة والحفاظ على نضارتها، بما في ذلك استخدام الأقنعة المصنوعة من مكونات طبيعية، وحمامات الأعشاب، والتدليك.



باختصار، لطالما امتلكت العناية بالبشرة جذورا عميقة متأصلة في الثقافة والتقاليد الكورية، ومع تطور العلم، تقدمت كوريا بشكل أكبر في هذا المجال إلى أن أصبحت منتجاتها واحدة من أكثر المنتجات المفضلة لدى النساء حول العالم.



وفقًا لتقرير صادر عن شركة "سترايتس" للأبحاث والاستشارات، يشهد سوق "المنتجات الكورية للعناية بالبشرة" نموا سريعا، ففي حين بلغت قيمته 8.3 مليارات دولار في عام 2021، من المرجح أن يرتفع إلى 18.32 مليار دولار بحلول عام 2030.



هذا النمو المستمر لا يثير الدهشة، خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المنتجات التي أصبحت من بين الأكثر شهرة وترويجًا على منصة "تيك توك".



في الواقع، هناك بعض الأسباب الوجيهة التي تفسر رواج المنتجات الكورية، من الممكن تلخيصها في 3 نقاط:



على عكس الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تركز على النتائج الفورية، مع تأثير أقل على المدى البعيد، تلعب المنتجات الكورية على وتر الأثر طويل الأمد. وذلك بسبب تركيباتها التي تهدف لتغذية حاجز البشرة وترطيبه لإعطاء نتائج أكثر استدامة.



تعتمد على المكونات الطبيعية بشكل أساسي، وبالتالي توفر حلولاً جذرية للبشرة الحساسة، على عكس بعض المنتجات الأخرى التي تعتمد بشكل أكبر على العلاجات القاسية التي قد تسبب الالتهاب إذا تم استخدامها بشكل مفرط، كما قد تؤثر سلبا على حاجز البشرة على المدى الطويل.



تعتبر بشكل عام أرخص ثمنا من المنتجات الأخرى التابعة للعلامات التجارية المرموقة، وبالتالي فهي في متناول الجميع. وبنفس الوقت تعطي نتائج فعالة تضاهي نتائج المستحضرات غالية الثمن.

محاذير استعمال المنتجات الكورية

قد تمنحك المنتجات الكورية للعناية بالبشرة نتائج رائعة، لكن مع ذلك، لا يجب عليك الوثوق بجميع المتاجر التي تروج لهذه المنتجات، إذ يجب التأكد من سمعة المتجر الحسنة، وأنه يستورد منتجاته بالفعل من الشركات الأم في كوريا.



إذ إن الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها شجعت الكثيرين على الترويج لعلامات تجارية غير أصلية، أو الاحتيال على الزبائن عن طريق استيراد وبيع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية الصلاحية.



على العموم، أفضل النصائح التي قد نقدمها لك في هذه الحالات، هي قراءة مراجعات الزبائن عن المنتج أو الشركة الموردة له قبل شرائه، وتجنب شراء المنتجات التي تحظى بتقييم متدن.



وللحصول على أقصى استفادة من المنتج، من الأفضل دائما مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة، وقراءة تعليمات الاستخدام، والتعرف على الفوائد التي قد تجنيها من هذا المنتج، فضلا عن معرفة المكونات التي استخدمت في تصنيعه.

من المهم أيضا معرفة فيما إذا كان هذا المنتج تحديدا يتناسب مع طبيعة بشرتك أم لا، فبعض المنتجات قد تعطي نتائج رائعة عند استخدامها من قبل بعض الأشخاص، لكنها قد لا تكون فعالة بنفس الدرجة مع آخرين.



من المرجح أن ترتفع قيمة سوق المنتجات الكورية للعناية بالبشرة إلى 18.32 مليار دولار بحلول عام 2030 (موقع فوغا كلوزيت)



تشمل المنتجات الكورية كل ما قد تحتاجينه للحفاظ على بشرة نضرة وصحية، ابتداء من واقي الشمس مرورا بالمنظفات والمقشرات والماسكات والسيرومات بأنواعها، وانتهاء بالعلاجات التي تساعدك في التخلص من مشاكل البشرة المزعجة بما في ذلك حبوب الشباب والبثور والبقع الداكنة والرؤوس السوداء والهالات السوداء تحت العين.



نستعرض هنا 7 من أبرز المنتجات التي حازت على استحسان السيدات ومنحت تقييما عاليا:



1- واقي الشمس: "يس ستايل" (YesStyle)

لا يعمل هذا المنتج كواقي فعال من الأشعة فوق البنفسجية فحسب، إنما يمنح بشرتك الترطيب كذلك، فهو منتج سريع الامتصاص يحتوي على كل من حمض الهيالورونيك المرطب ونبات سنتيلا أسياتيكا الذي يضفي المزيد من النعومة على البشرة.



كما يتميز بأنه خفيف الوزن، غير مثقل بالدهون، كما أنه من الممكن وضعه قبل استخدام المكياج دون أن يولد نوعا من اللزوجة المزعجة.



2- رغوة التنظيف: "رايس ووتر برايت" (Rice Water Bright)

إذا كنت تتبعين روتين التنظيف المزدوج وتبدئين أولاً بمنظف ذي قوام زيتي، قد ترغبين بتجربة هذا المنتج كخطوة ثانية. فقد أثبتت تركيبة رغوة التنظيف هذه فعاليتها لدرجة أنها باتت من أكثر المنتجات مبيعا.



وما يميزها أنها تحتوي على ماء الأرز، وهو أحد المكونات المثلى لتفتيح البشرة بلطف، كما أنها تمنحك بشرة ناعمة ومشرقة على نحو ملحوظ.



3- علاج للرؤوس السوداء: "إلسو" (ilso)



يعمل هذا العلاج بشكل أساسي على تليين الدهون، مما يجعل استخراجها سهلاً، كما يحتوي في تركيبته مواد تساعد على تضييق المسام، الأمر الذي يضمن عدم تشكل رؤوس سوداء مجددا على المدى البعيد.



كما يتميز بكونه لطيفا على البشرة، إذ يذيب الرؤوس السوداء والشعيرات الدهنية بشكل فعال دون أن يتسبب بشد البشرة أو التهابها.



4- علاج البقع الداكنة: "هاروهارو" (Haruharu Wonder)

يعتبر هذا المصل خيارا ممتازا للتخلص من البقع الداكنة، إذ يحتوي على جل شفاف وخفيف مع 4% من حمض الترانيكساميك، الذي يستهدف البقع المزعجة ويساعد في منع ظهورها مجددا.



وبفضل تركيبته التي تشمل فيتامين "سي" (C) والنياسيناميد ومركب سنتيلا المهدئ، يقوم كذلك بتفتيح البشرة بشكل فعال. ويُوصى بتطبيقه عند بدء اختفاء البثور، حيث يساهم في تلاشيها بسرعة.



5- مرطب الشفاه: "بديل ستيريو بالحليب المبخر" (Alternative stereo Lip Potion Steaming Milk)

تهتم الكوريات بشكل خاص بالحفاظ على شفاه لامعة، لذلك تعتبر المنتجات الكورية لترطيب الشفاه من أكثر المنتجات شهرة.



يساعد هذا المنتج على علاج الشفاه المتشققة، مع إضافة لمسة ناعمة تعطي الشفاه لمعانا مميزا، ويمنحها الترطيب اللازم الذي يمنعها من التقشر مجددا.



6- قناع الطين الغازي: "إيليزفيكا" (Elizavecca)

يعمل هذا القناع على إزالة الدهون المزعجة من الوجه دون الإضرار بنسبة الزيوت الطبيعية للبشرة.



كما يكسب البشرة مظهرا أكثر نعومة وإشراقا بشكل ملحوظ، وذلك بسبب قدرته على التقشير والتنظيف العميق، لذلك ينصح بإضافته إلى روتين العناية الأسبوعي بالبشرة.



7- منظف جل: "كوسركس" (Cosrx)

هذا المنظف لطيف بما يكفي لاستخدامه يوميا على البشرة، ويوفر انتعاشا لبشرتك دون التسبب في مشاكل مثل الجفاف أو الدهون أو الطفح الجلدي، إذ يتميز بتركيبة متوازنة الحموضة، مما يجعله آمنا للبشرة.



ويساعد في التخلص من مشكلة انسداد المسام، بسبب احتوائه على زيت شجرة الشاي، المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا التي تعمل على تنظيف المسام. (الجزيرة)