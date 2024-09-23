سكراب القهوة.. الوصفة السحرية لتفتيح البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة

للقهوة فوائد لا مثيل لها لتجديد شباب البشرة عند استخدامها في سكراب لتقشير الجسم؛ إذ تساعد على تقليل السيلوليت، وتفتيح لون البشرة، وإزالة التصبغات الداكنة، لنتعرف في المقال على سكراب القهوة لتفتيح الجسم، وفوائده وطريقة استخدامه.

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يعمل سكراب القهوة والسكر على تفتيح الجسم عن طريق إزالة الخلايا الميتة؛ إذ يحتوي السكر على حمض الجليكوليك، والذي يُعرف بأنه أحد أكثر أحماض ألفا هيدروكسي فاعلية، يخترق الجلد بسهولة ويفكك المادة الشبيهة بالغراء التي ترتبط بخلايا الجلد، مما يسهل من إزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة.





نمزج جميع المكونات في وعاء. نُدلك السكراب على بشرة الجسم بعد الاستحمام في حركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق. نترك المقشر على البشرة لمدة دقيقتين قبل غسل الجسم بالماء الفاتر والغسول المرطب.



يعد الحليب مصدراً لحمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير السطح العلوي للجلد، مما يجعل البشرة أفتح، كما يعد منظفاً عميقاً لبشرة الجسم.





4 ملاعق كبيرة من القهوة 2 ملعقة من الحليب قطرات من عصير الليمون



نمزج القهوة والحليب جيداً، ويُمكن زيادة الكمية حسب الحاجة. نُدلك البشرة الرطبة في حركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق. نترك سكراب القهوة والحليب على الجسم لمدة 5 دقائق أخرى، قبل شطف الجسم بالماء الفاتر.



حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي ومسحوق الكركم يعززان تبييض البشرة وإشراقها، ويُمكن استخدام هذا السكراب لاستهداف المناطق الداكنة في الجسم مثل الركبيتن والمرفقين والمناطق بين الفخذين.



4- 5 ملاعق كبيرة من القهوة ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة كبيرة من الروب (الزبادي)





نمزج مسحوق القهوة مع الكركم أولاً في الوعاء نُضيف الروب ونخلط جيداً. نُدلك البشرة المُبللة بالسكراب في حركات دائرية لمدة 10 دقائق. نترك السكراب على الجلد لمدة 5 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.



يحتوي كل من القهوة وزيت الزيتون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما يعيد زيت الزيتون نعومة البشرة ويحميها من أضرار أشعة الشمس، ويساعد الاستخدام المنتظم للسكراب على تفتيح البشرة وترطيبها.





نصف كوب من القهوة ربع كوب من زيت الزيتون 5 قطرات ن زيت الليمون



نمزج القهوة وزيت الزيتون جيداً في وعاء ندلك السكراب على البشرة المُبللة في حركات دائرية لطيفة لمدة 5 إلى 10 دقائق. نغسل الجسم بالماء الدافئ والغسول.

فوائد سكراب القهوة للجسم

الملمس الخشن المعتدل للقهوة يجعلها مقشراً طبيعياً جيداً للجسم. يعمل سكراب القهوة والسكر على تفتيح الجسم عن طريق إزالة الخلايا الميتة؛ إذ يحتوي السكر على حمض الجليكوليك، والذي يُعرف بأنه أحد أكثر أحماض ألفا هيدروكسي فاعلية، يخترق الجلد بسهولة ويفكك المادة الشبيهة بالغراء التي ترتبط بخلايا الجلد، مما يسهل من إزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة.نمزج جميع المكونات في وعاء. نُدلك السكراب على بشرة الجسم بعد الاستحمام في حركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق. نترك المقشر على البشرة لمدة دقيقتين قبل غسل الجسم بالماء الفاتر والغسول المرطب.يعد الحليب مصدراً لحمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير السطح العلوي للجلد، مما يجعل البشرة أفتح، كما يعد منظفاً عميقاً لبشرة الجسم.4 ملاعق كبيرة من القهوة 2 ملعقة من الحليب قطرات من عصير الليموننمزج القهوة والحليب جيداً، ويُمكن زيادة الكمية حسب الحاجة. نُدلك البشرة الرطبة في حركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق. نترك سكراب القهوة والحليب على الجسم لمدة 5 دقائق أخرى، قبل شطف الجسم بالماء الفاتر.حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي ومسحوق الكركم يعززان تبييض البشرة وإشراقها، ويُمكن استخدام هذا السكراب لاستهداف المناطق الداكنة في الجسم مثل الركبيتن والمرفقين والمناطق بين الفخذين.4- 5 ملاعق كبيرة من القهوة ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة كبيرة من الروب (الزبادي)نمزج مسحوق القهوة مع الكركم أولاً في الوعاء نُضيف الروب ونخلط جيداً. نُدلك البشرة المُبللة بالسكراب في حركات دائرية لمدة 10 دقائق. نترك السكراب على الجلد لمدة 5 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.يحتوي كل من القهوة وزيت الزيتون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما يعيد زيت الزيتون نعومة البشرة ويحميها من أضرار أشعة الشمس، ويساعد الاستخدام المنتظم للسكراب على تفتيح البشرة وترطيبها.نصف كوب من القهوة ربع كوب من زيت الزيتون 5 قطرات ن زيت الليموننمزج القهوة وزيت الزيتون جيداً في وعاء ندلك السكراب على البشرة المُبللة في حركات دائرية لطيفة لمدة 5 إلى 10 دقائق. نغسل الجسم بالماء الدافئ والغسول.فوائد سكراب القهوة للجسمالملمس الخشن المعتدل للقهوة يجعلها مقشراً طبيعياً جيداً للجسم.

يساعد الاستخدام المنتظم لمقشر القهوة على تفتيح البشرة، ويجعلها أكثر نعومة.

القهوة مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد على توهج البشرة، كما أنها تقاوم الجذور الحرة وتحمي بشرتنا من الأضرار المختلفة، بما في ذلك الشيخوخة المبكرة.

يساعد مقشر القهوة على تفتيح بقع الشمس، والنمش، وشد الخطوط الدقيقة. مضادات الأكسدة في القهوة تساعد في إنتاج خلايا جلد جديدة، وبالتالي تساعد على تقليل العلامات والندوب بسرعة.

يساعد سكراب القهوة على تقليل السيلوليت؛ إذ يحتوي على مادة الكافيين التي تزيد الدورة الدموية، وبالتالي يخفف من ظهور السيلوليت.

سكراب القهوة يعمل على تحسين إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يحافظ على المرونة الطبيعية للبشرة.

توفر مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة العناصر الغذائية الحيوية لبشرتنا وتساعدها على البقاء متوهجة ومنتعشة.

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في القهوة على تقليل الالتهاب وتخفيف الالتهاب من الجلد الأحمر الملتهب.



يجب اختيار قهوة مطحونة، لكن ليست ناعمة للغاية عند استخدامها بمفردها في السكراب.

يُمكن استخدام القهوة الناعمة في حال مزجها مع السكر. يجب اختيار قهوة سادة غير منكهة.

غسل الجسم بالماء الدافئ والغسول خطوة ضرورية قبل استخدام سكراب القهوة؛ لأن الفرك على بشرة غير نظيفة يعمل على دفع الترسبات إلى المسام مرة أخرى.

بعد استخدام سكراب القهوة يجب غسل الجسم جيداً بالماء الفاتر والغسول المنظف، ثم ترطيب الجسم. يُنصح باستخدام سكراب القهوة مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة تفتيح سريعة.



استخدام سكراب الجسم بانتظام يعد الخطوة الأهم لتفتيح البشرة نظراً لفوائده التالية:



يزيل التقشير خلايا الجلد الميتة مما يسمح بامتصاص أفضل للكريمات الترطيب والتفتيح يعمل على تفتيح المسام ويمنع نمو الشعر تحت الجلد. يقضي على جفاف الجلد، والبقع الجافة التي تتحول إلى بقع داكنة.



سكراب القهوة من الحلول العملية والسريعة لتفتيح بشرة الجسم والتي يُمكن استخدامها أسبوعياً للحصول على بشرة جسم أفتح.