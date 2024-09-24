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المرأة

بعد نشرها صورة وهي تضع قناع الأوكسجين... هذه آخر تطورات حالة إيمي سمير غانم الصحية

Lebanon 24
24-09-2024 | 02:59
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أثارت الفنانة إيمي سمير غانم قلق جمهورها عليها بعد نشرها صورة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" ظهرت فيها وهي تضع على وجهها قناع الأوكسجين، حيث علّق الكثير من متابعيها، داعين لها بالشفاء العاجل.
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من ناحيته، طمأن الفنان حسن الرداد جمهور زوجته إيمي سمير غانم، على حالتها الصحية بعد تعرّضها لوعكة صحية، حيث قال إن إيمي تحسّنت حالتها الصحية وهي في البيت، ولم تستوجب حالتها دخول المستشفى، قائلاً: "إيمي أحسن دلوقتي وبشكر كل جمهورها اللي سأل عنها".
 
وفي جانب آخر، يخوض النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل جديد، تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وجارٍ التعاقد مع باقي فريق العمل.
يُشار إلى أن حسن الرداد وزوجته إيمي، عُرضت لهما الفترة الماضية مسرحية "التلفزيون"، والتي عادت من خلالها إيمي الى التمثيل بعد غياب ثلاث سنوات، وشهد العرض حضوراً جماهيرياً كثيفاً.
وعُرضت مسرحية "التلفزيون" في "موسم الرياض" و"مهرجان العلمين" في نسخته الثانية، وشارك فيها أيضاً كلٌ من: أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، وهي من تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير. (لها)
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