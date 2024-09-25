27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة
Lebanon 24
25-09-2024
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الفنانة ريهام حجاج هذا العام بعيد ميلادها ولكن بطريقة مختلفة عن كل عام، حيث إنه أول عيد ميلاد لها بعد إنجابها طفليها التوأم يوسف وجميلة.
ونشرت ريهام عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعاً مصوّراً ظهرت فيه الألعاب الخاصة بطفليها مبعثرة في كل مكان، وكتبت معلّقةً على الفيديو بوضع مقارنة بين احتفالها بعيد ميلادها في السنوات السابقة واحتفالها به بعد إنجابها طفليها، مؤكدةً أنها كانت تحتفل بعيد ميلادها برومانسية على ضوء الشموع، ولكن الأمر اختلف بعد قدومهما.
Advertisement
وقالت ريهام: "أحلى عيد ميلاد دا ولا إيه ؟!! فين أيام ما كان عيد ميلادي شموع وعشاء رومانسي؟".
وتابعت: "شكراً لكل التليفونات والرسايل والحب والأمنيات الحلوة إللي لسة هردّ عليها واحد واحد بعد ما العيال يناموا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، بحبكوا، عيد ميلاد أم مطحونة". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
Lebanon 24
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
14:00 | 2024-09-24
24/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
14:05 | 2024-09-24
24/09/2024 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
07:23 | 2024-09-25
25/09/2024 07:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
15:17 | 2024-09-24
24/09/2024 03:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله نازحون سوريون خلال القصف!
Lebanon 24
هذا ما فعله نازحون سوريون خلال القصف!
01:45 | 2024-09-25
25/09/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
12:13 | 2024-09-25
العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
08:32 | 2024-09-25
مي عمر تكشف للمرة الأولى عن أسلوبها في تربية ابنتيها
06:20 | 2024-09-25
"أكتر بلد علّمتني يعني إيه الفرحة"... شيرين: قلبي حزين على لبنان
00:39 | 2024-09-25
إليسا خارج الموريكس دور وتتصدر موسم غناء 2024... ما السبب؟
16:34 | 2024-09-24
فنانة عربية تنتفض ضد الإهانات.. إجراءات قانونية ضد المسيئين عبر السوشيال ميديا!
14:05 | 2024-09-24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
25/09/2024 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
25/09/2024 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
25/09/2024 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24