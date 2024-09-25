ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

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احتفلت الفنانة ريهام حجاج هذا العام بعيد ميلادها ولكن بطريقة مختلفة عن كل عام، حيث إنه أول عيد ميلاد لها بعد إنجابها طفليها التوأم يوسف وجميلة.ونشرت ريهام عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعاً مصوّراً ظهرت فيه الألعاب الخاصة بطفليها مبعثرة في كل مكان، وكتبت معلّقةً على الفيديو بوضع مقارنة بين احتفالها بعيد ميلادها في السنوات السابقة واحتفالها به بعد إنجابها طفليها، مؤكدةً أنها كانت تحتفل بعيد ميلادها برومانسية على ضوء الشموع، ولكن الأمر اختلف بعد قدومهما.وقالت ريهام: "أحلى عيد ميلاد دا ولا إيه ؟!! فين أيام ما كان عيد ميلادي شموع وعشاء رومانسي؟".