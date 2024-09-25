Advertisement

المرأة

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:10
A-
A+

Doc-P-1251850-638628810845584433.png
Doc-P-1251850-638628810845584433.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الفنانة ريهام حجاج هذا العام بعيد ميلادها ولكن بطريقة مختلفة عن كل عام، حيث إنه أول عيد ميلاد لها بعد إنجابها طفليها التوأم يوسف وجميلة.
ونشرت ريهام عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعاً مصوّراً ظهرت فيه الألعاب الخاصة بطفليها مبعثرة في كل مكان، وكتبت معلّقةً على الفيديو بوضع مقارنة بين احتفالها بعيد ميلادها في السنوات السابقة واحتفالها به بعد إنجابها طفليها، مؤكدةً أنها كانت تحتفل بعيد ميلادها برومانسية على ضوء الشموع، ولكن الأمر اختلف بعد قدومهما.
Advertisement
وقالت ريهام: "أحلى عيد ميلاد دا ولا إيه ؟!! فين أيام ما كان عيد ميلادي شموع وعشاء رومانسي؟".
وتابعت: "شكراً لكل التليفونات والرسايل والحب والأمنيات الحلوة إللي لسة هردّ عليها واحد واحد بعد ما العيال يناموا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، بحبكوا، عيد ميلاد أم مطحونة". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:13 | 2024-09-25
08:32 | 2024-09-25
06:20 | 2024-09-25
00:39 | 2024-09-25
16:34 | 2024-09-24
14:05 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24