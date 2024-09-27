"عمري وروحي"... أحلام تفاجىء زوجها مبارك الهاجري بعيد ميلاده (صور)

"يا مبارك بسرعة تعال .. في شي يحترق" بهذه العبارة فاجأت أحلام زوجها مبارك الهاجري بعيد ميلاده خلال تواجدهما بالمنزل.
واقترب مبارك ليرى ما الذي يحدث بعد أن قامت أحلام بمناداته، ليكتشف تحضيرها لمفاجأة كبيرة له بمناسبه عيده.
وغنت أحلام له " هابي بيرثداي تو يو حبيبي..هابي بيرثداي عمري و روحي "في الوقت الذي زينت فيه الطاولة بكيكة ضخمة مع باقة ورود كبيرة باللون الأحمر. وتابعت قائلة: "أنا وانت نحتفل". وبدا واضحا فرحة مبارك بالمفاجأة قائلا لها: "يطول عمرك".
وكانت أحلام في مقطع آخر ظهرت وهي ترتدي عباءة مقدمة لها استعدادًا للخروج من المنزل برفقة زوجها وكانت تسأله: "أنت ما واعدني بالشنطة؟ الشنطة موجودة بالمول جابوها، أنت لازم تدلعني اليوم عيد ميلادك”، ليرد عليها: أبشري بـ3 شنط".
وتابع: "أول مرة أشوف حد عيد ميلاده و يشتري شنطة"، لتردّ عليه: "يلي عيد ميلاده يشتري شنطتين".
كما تمنى الجمهور لمبارك عيد سعيد و بأن يحقق كل أمنياته، وان تدوم الأفراح عليهما ولايغير عليهم الا للأحسن"، لاسيما بعد أن لاحقتهما شائعات الإنفصال منذ فترة، وأثبتا أنهما يحبان بعضهما البعض و بأن لا أحد يستطيع أن يزعزع إستقرار العلاقة التي تجمعهما. (ET بالعربي)