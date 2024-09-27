"عمري وروحي"... أحلام تفاجىء زوجها مبارك الهاجري بعيد ميلاده (صور)

"يا مبارك بسرعة تعال .. في شي يحترق" بهذه العبارة فاجأت أحلام زوجها مبارك الهاجري بعيد ميلاده خلال تواجدهما بالمنزل.



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وغنت أحلام له " هابي بيرثداي تو يو حبيبي..هابي بيرثداي عمري و روحي "في الوقت الذي زينت فيه الطاولة بكيكة ضخمة مع باقة ورود كبيرة باللون الأحمر. وتابعت قائلة: "أنا وانت نحتفل". وبدا واضحا فرحة مبارك بالمفاجأة قائلا لها: "يطول عمرك". واقترب مبارك ليرى ما الذي يحدث بعد أن قامت أحلام بمناداته، ليكتشف تحضيرها لمفاجأة كبيرة له بمناسبه عيده.وغنت أحلام له " هابي بيرثداي تو يو حبيبي..هابي بيرثداي عمري و روحي "في الوقت الذي زينت فيه الطاولة بكيكة ضخمة مع باقة ورود كبيرة باللون الأحمر. وتابعت قائلة: "أنا وانت نحتفل". وبدا واضحا فرحة مبارك بالمفاجأة قائلا لها: "يطول عمرك".

وكانت أحلام في مقطع آخر ظهرت وهي ترتدي عباءة مقدمة لها استعدادًا للخروج من المنزل برفقة زوجها وكانت تسأله: "أنت ما واعدني بالشنطة؟ الشنطة موجودة بالمول جابوها، أنت لازم تدلعني اليوم عيد ميلادك”، ليرد عليها: أبشري بـ3 شنط".



وتابع: "أول مرة أشوف حد عيد ميلاده و يشتري شنطة"، لتردّ عليه: "يلي عيد ميلاده يشتري شنطتين".