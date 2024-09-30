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المرأة

نجمة عالمية توجه رسالة مناهضة للظلم: لدينا القدرة على إحداث التغيير

Lebanon 24
30-09-2024 | 09:22
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قدمت نجمة الراب الأميركية Doja Cat رسالة قوية خلال مهرجانGlobal Citizen Festival  لعام 2024 الذي أقيم في 28 أيلول.

خلال عرضها، تطرقت إلى الظلم الذي يعاني منه الملايين في مختلف أنحاء العالم، مشيرةً بشكل خاص إلى الأوضاع في غزة وأوكرانيا والسودان والكونغو.
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وقالت: "في الوقت الحالي، يعاني الملايين من الرجال والنساء والأطفال في هذه المناطق. في مثل هذه الأوقات، من المهم أن نتذكر أن لدينا القدرة على إحداث التغيير، وأن نقدم الحب والأمل لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه."

وأضافت: "يجب أن نستمر في استخدام أصواتنا لمساعدة المظلومين في الحروب في الحصول على الطعام والمأوى والتعليم الذي يحتاجونه ويستحقونه."

كما تناولت Doja الشائعات حول خطوبتها من الممثل جوزيف كوين، مؤكدةً خلال أدائها لأغنية "Agora Hills": "أنا لست متزوجة"، في ردٍ على التساؤلات حول ارتباطها. (إل بي سي)
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