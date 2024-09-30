نجمة عالمية توجه رسالة مناهضة للظلم: لدينا القدرة على إحداث التغيير

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خلال عرضها، تطرقت إلى الظلم الذي يعاني منه الملايين في مختلف أنحاء العالم، مشيرةً بشكل خاص إلى الأوضاع في غزة وأوكرانيا والسودان والكونغو.وقالت: "في الوقت الحالي، يعاني الملايين من الرجال والنساء والأطفال في هذه المناطق. في مثل هذه الأوقات، من المهم أن نتذكر أن لدينا القدرة على إحداث التغيير، وأن نقدم الحب والأمل لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه."وأضافت: "يجب أن نستمر في استخدام أصواتنا لمساعدة المظلومين في الحروب في الحصول على الطعام والمأوى والتعليم الذي يحتاجونه ويستحقونه."كما تناولت Doja الشائعات حول خطوبتها من الممثل جوزيف كوين، مؤكدةً خلال أدائها لأغنية "Agora Hills": "أنا لست متزوجة"، في ردٍ على التساؤلات حول ارتباطها. (إل بي سي)