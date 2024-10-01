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المرأة
رسالة مؤثرة من ملكة جمال لبنان السابقة.. اليكم ما جاء فيها
Lebanon 24
01-10-2024
|
07:40
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تواصل ملكة جمال لبنان السابقة، ياسمينا زيتون، دعمها للمواطنين اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة والخطيرة التي يمر فيها لبنان إثر تكثيف العدوان على مناطق عدة.
وفي هذا السياق، نشرت ياسمينا زيتون الرابط الرسمي لإحدى الجمعيات الخيرية لحث متابعيها والعالم بأجمعه على التبرع حيث كتبت رسالة صغيرة باللغة الانكليزية مفادها: "نحو مليون لبناني غادروا منازلهم، المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا... بإمكانكم التبرع عبر الرابط أدناه". (الجديد)
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