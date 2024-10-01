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المرأة
ياسمين صبري تُشوق جمهورها بعباءة خليجية: عمل فني جديد في الطريق!
Lebanon 24
01-10-2024
|
11:51
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نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي العباءة الخليجية وتضع غطاء الرأس الخليجي.
وشوّقت ياسمين جمهورها لعمل فني جديد أعلنت المشاركة فيه بكلمة واحدة "قريباً"، من دون الكشف عن تفاصيله.
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وكانت ياسمين صبري قد أعلنت عن مشاركتها في دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة"، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، وهو مكوّن من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة له في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله.
كما تستعد ياسمين صبري للبدء بتصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "المشروع" بالاشتراك مع الفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي.
يُذكر أن ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان 2024 ببطولة مسلسل "رحيل"، الى جانب كلٍ من: أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، وعاصم ترك... وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام. (لها)
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