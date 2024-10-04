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المرأة

7 خطوات بسيطة لبشرة مشدودة ومشرقة.. اكتشفي سر الجمال اليومي!

Lebanon 24
04-10-2024 | 09:02
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المحافظة على جمال البشرة وشبابها لا يتطلب منك سوى خطوات يومية سهلة جدا كي تظهري دوما ببشرة مشدودة ومشرقة وخالية من العيوب، كما ان هذه الخطوات لن تكلفك الاموال او الجهد.

اليك اهم النصائح اليومية لتحصلي على بشرة جميلة ومشدودة وخالية من العيوب:
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النوم مبكراً و لساعات كافية

يعتبر النوم عنصرا مهما ومؤثرا في جمال البشرة حيث انه يجدد خلايا بشرتك ويساهم بالحفاظ على ليونتها ويجعلها مشدودة على عكس السهر الذي يعمل على ترهلها وارهاقها والتسبب بالتجاعيد لها. لذا، احرصي على النوم باكرا وفي اوقات منتظمة، ولاحظي مدى تحسن بشرتك واشراقها.

تنظيف البشرة قبيل النوم

حتى لو كنت لا تضعين المكياج والمساحيق التجميلية، عليك بتنظيف بشرتك جيدا قبل النوم اما بواسطة غسول البشرة او مزيل المكياج لازالة جميع الترسبات العالقة بين مسامات البشرة ولمساعدة الجلد على التنفس بحرية وتجديد خلاياه. ولا تنسي غسل وجهك بعدها بالمياه الباردة.

 تناول الخضراوات

احرصي يوميا على تناول طبق متنوع بالخضار الملونة مثل السلطة او الفتوش حيث ان الخضار تمد بشرتك بأهم الفيتامينات التي تحتاجها، وبذلك تحافطين على شباب بشرتك ونضارتها.

كريم الحماية من الشمس

تعد اشعة الشمس من اكثر اعداء البشرة التي تتسبب بترهل بشرة الوجه مبكرا وجفافها وظهور النمش والتجاعيد فيها. لذا، اياك ان تهملي استعمال كريم واقي من الشمس لحماية البشرة من مخاطر هذه الاشعة.

شرب 8 اكواب من المياه

اعلمي ان المياه تصنع المعجزات لبشرتك حيث تعمل على ترطيب البشرة وتجعلها مشرقة وحيوية، كما تحارب جفاف البشرة وتبعد عنك الشيخوخة المبكرة وتطرد السموم من الجسم مما  ينعكس جمالا واشراقا على مظهرها. لذا، لا تهملي شرب المياه يوميا بمقدار 8 اكواب، وابقي بجانبك عبوة مياه كي تشربي منها كل ساعة.
 
اتبعي هذه النصائح الرائعة، وتباهي ببشرة مشرقة وشابة. (هي) 
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