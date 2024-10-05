بطلة فيلم "تيتانيك".. هكذا ستحتفل بعيد ميلادها الـ 49

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يُصادف اليوم السبت 5 تشرين الأول عيد ميلاد النجمة البريطانية كيت وينسلت الـ49، وهي واحدة من أبرز نجمات هوليوود.وبحسب مقال نشرته مجلة "People" قالت وينسلت بطلة فيلم "تيتانيك" : سيكون الاحتفال هادئًا، أحب أن أبقي الأمور صغيرة.وكانت كيت قد صرّحت لمجلة Harper’s Bazaar في آب الماضي، أنها ستحتفل بعيد ميلادها الخمسين في عام 2025 بدون الكثير من الضجة أيضًا.وقالت "لا أحب الحفلات الكبيرة، ولا أتحمل المفاجآت".وأضافت: أريد أن أقضي العام في القيام بـ50 شيئًا رائعًا، سواء كان ذلك رحلة معينة لم أقم بها من قبل، أو مكانًا لم أذهب إليه من قبل.