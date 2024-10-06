فنانة فلسطينية تعترف: أنا لست مؤمنة!

كشفت المغنّية والباحثة الموسيقية الفلسطينية سلوى جرادات أنّها لا تستطيع أن تضع نفسها ضمن أي إطار ديني.



وأشارت خلال لقاء تلفزيوني إلى أنّها غير مؤمنة، على الرغم من أنها تحترم جميع الاديان.