8 خطوات للعناية ببشرتك كالمحترفين.. اتبعيها

Advertisement

يمكن علاج الوجه في المنزل من خلال اتباع مراحل المُنسقة بعناية، يمكنها تحقيق نتائج تنافس نتائج المنتجعات الصحية الراقية، ومنها:1- التنظيف:ابدئي علاج وجهكِ بتنظيف شامل. تعمل هذه الخطوة الأولى الحاسمة على إزالة المكياج والأوساخ والزيوت الزائدة، وتحضير بشرتكِ للعلاجات التي تليها. اختاري منظفاً لطيفاً يناسب نوع بشرتكِ، غسولاً رغوياً للبشرة الدهنية أو منظفاً كريمياً للبشرة الجافة، واستخدمي الماء الفاتر، ودلكي المنظف على بشرتكِ بحركات دائرية، وانتبهي للمناطق المعرضة للاحتقان مثل منطقة حرف (T)، واشطفي وجهكِ جيداً، وجففيه بمنشفة ناعمة ونظيفة.2- التقشير:التقشير أساس التوهج الاحترافي، إذ يزيل خلايا الجلد الميتة، ويفتح المسام، ويعزز تجدد الخلايا. ويمكنكِ الاختيار بين المقشرات الفيزيائية (مثل المقشرات)، أو المقشرات الكيميائية (مثل: أحماض ألفا هيدروكسي، وأحماض بيتا هيدروكسي). وإذا كنتِ تستخدمين مقشراً، فضعيه برفق في حركات دائرية، مع التركيز على المناطق الخشنة، ولكن تجنبي منطقة العين الحساسة. وبالنسبة للمقشرات الكيميائية، اتبعي تعليمات المنتج بعناية، واعلمي أن التقشير يقتصر على مرة أو مرتين في الأسبوع؛ لمنع تهيج الجلد.3- التونر:يساعد التونر على موازنة درجة حموضة بشرتكِ، ويجهزها للخطوات التالية في العناية بالوجه. لذا، عليكِ اختيار التونر الخالي من الكحول لعلاج مشاكل بشرتكِ، وضعي التونر باستخدام قطنة، أو يديكِ النظيفتين، واضغطي بلطف على بشرتكِ، وتساعد هذه الخطوة على إزالة أي شوائب متبقية، وتضييق المسام.4- تطبيق المصل:تتكون الأمصال من تركيبات مركزة، مصممة لاستهداف مشاكل جلدية محددة، وسواء كنتِ تبحثين عن تفتيح البشرة، أو ترطيبها، أو مكافحة علامات الشيخوخة، فهناك مصل يناسب كل احتياج. ضعي كمية صغيرة من المصل على وجهكِ ورقبتكِ، وربتيها برفق على بشرتكِ، واتركي المصل يُمتص بالكامل قبل الانتقال إلى الخطوة التالية، وهذه فرصة رائعة لمعالجة مشاكل بشرتك الفريدة، بمكونات فعالة وقوية.5- العناية بالعينين:تتطلب البشرة الرقيقة حول عينيكِ عناية خاصة، لذا استخدمي كريماً أو جلاً للعين، لاستهداف مشاكلكِ المحددة، مثل: الخطوط الدقيقة، والانتفاخات، والهالات السوداء. وضعي المنتج باستخدام إصبعك البنصر، لأنه يمارس أقل قدر من الضغط. وربتي المنتج برفق حول منطقة العين، مع الحرص على عدم شد الجلد. تساعد هذه الخطوة على تغذية وحماية واحدة من أكثر مناطق وجهكِ حساسية.6- الترطيب:الترطيب ضروري لجميع أنواع البشرة، حتى البشرة الدهنية، اختاري مرطباً يناسب نوع بشرتكِ، ويلبي احتياجاتكِ المحددة، وينصح دائماً بتطبيق المرطب بحركات دائرية تصاعدية؛ لتعزيز الدورة الدموية، وتشجيع التصريف الليمفاوي، ولا تنسي منطقة الرقبة والصدر.