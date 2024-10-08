بالفيديو: النجمة شريهان في ظهور نادر برفقة ابنتها

حرصت النجمة شريهان على تقديم واجب العزاء في بسمة شيحة شقيقة رجل الأعمال المصري أشرف شيحة وابنتها ليال محمود طاهر، في ظهور نادر بمناسبة اجتماعية بعد غياب يقارب الثلاثة أعوام.



وظهرت شريهان برفقة ابنتها وهما تقدّمان واجب العزاء لأسرة بسمة شيحة وابنتها اللتين توفيتا في حادث مروّع. كما حضر لتقديم واجب العزاء عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والفنانين، منهم هالة صدقي ولطيفة.

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وكانت شريهان قد نعت عبر حسابها الخاص في منصة التواصل الاجتماعي "X" الراحلة بسمة شيحة وابنتها، قائلةً: "اللهم إني أشهد أنها وابنتها كانتا النقاء والطهر والخير والنور والصدق على الأرض، وأراهما إن شاء الله تعالى في الفردوس الأعلى بجوار رسولنا الكريم صلّى الله عليه وسلّم".



وكان آخر ظهور للفنانة شريهان في إعلان لإحدى شركات الاتصالات المعروفة في موسم رمضان 2021، حيث قدّمت فيه استعراضاً أعاد إلى أذهان الجماهير أعمالها الفنية قبل غيابها لأعوام طويلة.



وفي العام ذاته، عادت شريهان ببطولة مسرحية "كوكو شانيل" التي تناولت قصة حياة مصمّمة الأزياء الشهيرة، واستعرضت فيها بداياتها المتواضعة منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها، فضلاً عن رحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء. (لها)