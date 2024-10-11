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فنون ومشاهير
إبتزاز وتشهير.. فنانة شهيرة تتقدّم ببلاغ ضد مساعدتها!
Lebanon 24
11-10-2024
|
23:00
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إتهمت الفنانة هالة صدقي مساعدتها السابقة، حسنية، بالتهديد والابتزاز والتشهير والسبّ والقذف، وتقضدمت ببلاغ ضدها الى المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية.
وقدّم المستشار شريف حافظ وساهر فصيح محاميا هالة صدقي "فلاشة" تحتوي على مقاطع فيها ما يثبت وقائع التشهير والسبّ والقذف، فضلاً عن مستندات.
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وطلب البلاغ سماع أقوال الشهود لإثبات وقائع التهديد والابتزاز، فيما قُيد بالرقم 607 لسنة 2024 عرائض جنوب الجيزة.
وكان محامي مساعدة الفنانة هالة صدقي قد قدّم عريضة الى محامي عام نيابة تشرين الاول تضمنت بلاغاً ضد الفنانة وجّه فيه تهمتَي النصب وخيانة الأمانة، لاستيلائها على مبلغ 150 ألف ريال مكافأة برنامج "شكراً مليون".
المصدر:
لها
فنون ومشاهير
المرأة
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