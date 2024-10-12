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المرأة
فنانة عربية تطالب بإدخال قانون نفسي للمقبلين على الزواج.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
12-10-2024
|
23:00
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عبرت الفنانة المصرية إيمان العاصي عن رغبتها في تعديل بعض القوانين المتعلقة بالأسرة، مشيرة إلى أهمية هذه التعديلات في تعزيز التفاهم والاستقرار داخل المجتمع.
خلال لقائها إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم FM"، أشارت إيمان العاصي إلى أهمية إدخال قانون نفسي يُلزم المقبلين على الزواج بالجلوس مع طبيب نفسي، إذ قالت: الزواج مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكون هناك قانون يحمي هذه الخطوة. لا يُعقل أن يُسمح لأي شخص بالإنجاب دون القدرة على توفير احتياجاته الأساسية.
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وأضافت: إنجاب طفل في ظروف صعبة هو تصرف أناني، فكيف يمكنني جلب مخلوق جديد إلى الحياة وأنا غير قادرة على تأمين متطلباته مثل الغذاء والتعليم والملابس؟ هذا الأمر يحتاج إلى مسؤولية ووعي، ويجب أن يُحاسب كل من يتجاهل ذلك."
وأوضحت الفنانة: يجب أن يُعاد النظر في قانون تعنيف الأسرة، فالأطفال ليسوا ملكية لنا، بل هم أمانة سنسلمها للحياة بعد تربيتهم وتعليمهم. من غير المقبول أن يعاني الأطفال من تعذيب لا يُحتمل، وأي شخص يفكر في إيذاء كائن ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أو رجل يعتدي على زوجته، يجب أن يكون القانون صارما وعادلا في التعامل مع هذه الجرائم. لا يجب أن يُسمح لأحد بالتحكم في حياة إنسان أو تعذيبه بهذه الطريقة.
لفتت إيمان العاصي: القانون الذي أود تغييره هو قانون الأسرة، لأنه يحتوي على العديد من الثغرات. مثلا، عندما تخطف الأم أطفالها من الأب أو العكس، وعندما تتقدم بشكوى، يُقال لك إنه لا يوجد أب يخطف أولاده. هذه قاعدة عامة، ولكن هناك استثناءات. في هذه الحالات، يجب على النيابة التحقيق بشكل أعمق لتدرك أن الخطف يحدث، سواء من الأم أو الأب، وأنهما قد لا يتمكنان من رؤية أولادهما. أتمنى أن يُسن قانون يضمن للأطفال الحق في حياة طبيعية، بعيدًا عن صراعات الوالدين."
في الشأن الفني، يعرض حاليًا لإيمان العاصي مسلسل "برغم القانون" عبر قناة ON ومنصة Watch It. ويشارك في البطولة هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، بالإضافة إلى نبيل علي ماهر ومجموعة أخرى من الفنانين. (فوشيا)
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