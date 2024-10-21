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فنون ومشاهير

وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!

Lebanon 24
21-10-2024 | 09:41
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أعلنت الفنانة المصرية جوري بكر طلاقها رسميًا من زوجها رجل الأعمال رامي أحمد للمرة الثانية، بعد أقل من شهرين على عودتهما لبعضهما البعض.

وأوضحت جوري أنها وزوجها انفصلا قبل 3 أشهر، ويعود ذلك لخلافات ومشاكل كثيرة وقعت بينهما، حيث وصلا إلى طريق مسدود، ليقررا أن يشق كل واحد منهما طريقه على حدة.
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وبالعودة إلى شهر أيار الماضي، أعلنت الفنانة انفصالها عن زوجها، بعد زواج دام حوالي سنة وشهرين، مشيرة إلى أنها تحملت الكثير خلال تلك الفترة.

وكتبت جوري بكر عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام": "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع"، وتابعت: "الحمد لله صبرت كثير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

وكانت جوري بكر قد احتفلت بزواجها في آذار 2023 على شاب من خارج الوسط الفني، لترزق منه بطفل أسموه "تميم". (البوابة)

 

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