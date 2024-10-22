ريتا حرب تتعرّض لإصابة قوية في حلقة "قسمة ونصيب" الأخيرة.. وصورٌ تكشف ما حصل!

تعرضت مقدمة برنامج "قسمة ونصيب" النجمة اللبنانية ريتا حرب، لإصابة في نهاية الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني للبرنامج التي تقوم بتقديمه في تركيا.

وفي التفاصيل، تعثرت ريتا وهي في طريقها للخروج من الفيلا ووقعت أرضًا وأصيبت ركبتها ويدها بجروح. وقد تدخل الطاقم الطبي وقدم لها المساعدة على الفور.