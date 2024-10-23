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المرأة

بأجواء مليئة بالحيوية... رانيا يوسف شاركت متابعيها مقطع فيديو وهي ترقص

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:59
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شاركت النجمة رانيا يوسف متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو من كواليس تصوير كليب أغنية "ليك" التي طرحتها في آب الماضي، وأحدثت من خلالها ضجة كبيرة.

وظهرت الممثلة المصرية في المقطع وهي تضع تتحضر مع فريق عملها الذي كان يصفف شعرها ويضع لها المكياج، ووثقت المراحل التحضيرية الخاصة بالكليب، إلى جانب كواليس الاستعراضات التي قدمتها في الأغنية والاجواء التي رافقت التصوير المليئة بالشباب والحيوية، علماً أن أغنية "ليك" من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، والكليب من إخراج بتول عرفة.
 
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إلى ذلك علمت "لها" أن المخرج محمد عبد الرحمن حماقي قرر وقف تصوير مسلسل "روج أسود" للفنانة رانيا يوسف لمدة ثلاثة أيام، والسبب هو عدم اقتناع المخرج ببعض أماكن التصوير، مما اضطره لوقف التصوير في انتظار العثور على أماكن جديدة ليتم التصوير فيها.

وكان فريق عمل مسلسل "روج أسود" قد انتهى من تصوير أكثر من نصف أحداثه، التي تضمّنت مشاهد في محكمة الأسرة، والتي جمعت كلاً من رانيا يوسف ومي سليم وداليا مصطفى وبعض الفنانين المشاركين في العمل.

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلّقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل "روج أسود" هو بطولة: رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني...، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

يُذكر أن رانيا يوسف تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم "التاروت" الذي تشارك في بطولته النجمة سمية الخشاب، وأثار جدلاً كبيراً الفترة الماضية بعد اعتراض الرقابة على المصنّفات الفنية على بعض المشاهد فيه. (لها)
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