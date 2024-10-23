تعثرت وسقطت: نجمة تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. وصورة تكشف عن حجم إصابتها

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تعرضت النجمة العالمية بيلي إيليش للإصابة خلال حفلها الأخير في جولتها "Hit Me Hard and Soft"، حيث سقطت على خشبة المسرح، وأصيبت بكدمة.وكانت النجمة الشابة تلوح بحماس للجمهور في حديقة ماديسون سكوير في مدينة نيويورك، قبل أن تفقد السيطرة على نفسها وتسقط بشكل قاسي على الدرج.ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إيليش وهي تنزل الدرج بينما تلوح للجمهور، وبعد أن بدات بالركض، تعثرت وسقطت إلى الأمام.وشاركت النجمة العالمية صورة كشفت عن حجم الإصابة التي تعرضت لها، حيث ظهرت أثار الكدمة الكبيرة على فخذها مما أثار حالة من القلق بين جمهورها.