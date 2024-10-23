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المرأة
تعثرت وسقطت: نجمة تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. وصورة تكشف عن حجم إصابتها
Lebanon 24
23-10-2024
|
16:00
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تعرضت النجمة العالمية بيلي إيليش للإصابة خلال حفلها الأخير في جولتها "Hit Me Hard and Soft"، حيث سقطت على خشبة المسرح، وأصيبت بكدمة.
وكانت النجمة الشابة تلوح بحماس للجمهور في حديقة ماديسون سكوير في مدينة نيويورك، قبل أن تفقد السيطرة على نفسها وتسقط بشكل قاسي على الدرج.
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ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إيليش وهي تنزل الدرج بينما تلوح للجمهور، وبعد أن بدات بالركض، تعثرت وسقطت إلى الأمام.
وشاركت النجمة العالمية صورة كشفت عن حجم الإصابة التي تعرضت لها، حيث ظهرت أثار الكدمة الكبيرة على فخذها مما أثار حالة من القلق بين جمهورها.
وحرصت بيلي بعد التعرض للإصابة على استكمال فقرتها، حتى لا تخذل جمهورها، مما دفعهم للإشادة بها لا سيما بعد نشرها حجم الكدمة التي اصيبت بها على فخذها.
جاء سقوط النجمة العالمية بعد أيام قليلة من سقوط زميلتها أوليفيا رودريجو في حفرة على خشبة المسرح خلال حفلها، مما دفع البعض للحديث عن توفير الاحتياطات الأمنية وادوات السلامة للنجوم على المسرح. (البوابة)
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