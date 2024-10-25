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المرأة

بعد شائعات "أوزيمبيك".. كريستينا أغيليرا تُظهر قوامها النحيف بفستان ضيّق

Lebanon 24
25-10-2024 | 00:46
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أثارت النجمة كريستينا أغيليرا الجدل بفستانها الضيق جداً في حفل مبكر لـ الهالوين"، بعد أن قالت إنها لا تكترث لآراء الناس في ما يتعلق بخسارتها للوزن. 

واستخدمت أغيليرا "إنستغرام" لمشاركة صور عدة ظهرت فيها مرتديةً فستاناً برتقالياً بفُتحة صدر كبيرة ومنتعلةً حذاءً عالي الكعب.
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وظهرت المغنّية الأميركية في منزلها وهي تستعرض زينة "كابوس قبل الكريسماس" وشجرة عيد الميلاد تحمل طابع "الهالوين" الذي وصفته في تعليقها بـ"وقتها المفضل من العام".

وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت أغيليرا شائعات بأنها تستخدم دواء "أوزمبيك" Ozempic لإنقاص الوزن، إذ كانت تتباهى بنحافتها أثناء حفل أحيته في المكسيك في أيار الماضي.

ورداً على هذه التكهنات، قالت كريستينا أغيليرا: "لقد بلغت مرحلة النضج الآن بحيث لم أعد أكترث برأيك. لن أقبله. تكمن مسؤوليتك في أن تشغل مساحتك. لا تهمّني آراء الآخرين فيّ".

وأوضحت أن الناس كانوا ينتقدون مظهرها منذ التسعينيات عندما بدأت مسيرتها الموسيقية، مضيفةً: "في سنّ المراهقة، يصبح جسمكِ مختلفاً تماماً عما كنت عليه في السنوات السابقة". وأضافت: "بدأت في الامتلاء، وهذا ليس مقبولاً".
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