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المرأة
مرشحة لملكة جمال فرنسا ضحية لـ"العنصرية".. بسبب أصولها؟!
Lebanon 24
25-10-2024
|
14:00
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تواجه أبرز مرشحة لمسابقة ملكة جمال فرنسا 2025، المقرر إجراؤها في 14 كانون الأول المقبل، موجة كراهية بسبب أصل المشاركة صباح عيب، التي قد تصبح أول شمال إفريقية ترتدي التاج.
والمشاركة صباح عيب، هي من أصل جزائري من خلال والدها ومغربية من خلال والدتها، تبلغ من العمر 18 عامًا، انتُخِبت ملكة جمال إقليم "با دو كاليه" السبت الماضي.
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وأشارت صباح إلى "أنها ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على تاج ملكة جمال فرنسا في شمال "با دو كاليه"، ومع ذلك، فإن مهمة هذه المرشحة الشابة ستكون صعبة.
وتؤكد آن صوفي سيفريت، المندوبة الإقليمية للجنة ملكة جمال فرنسا شمال با دو كاليه، أن صباح عيب يمكن أن تكون أول ملكة جمال فرنسا من أصل شمال إفريقي، بشرط "انفتاح الفرنسيين"، إذ تواجه موجة من الكراهية بسبب أصولها.
وكشفت صباح عيب، في منشور لها على حسابها على "إنستغرام"، أنها "منذ انتخابها، واجهت موجة من الكراهية العنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب أصولها".
وأضافت: "اسمي جزء من هويتي ولا علاقة له بجنسيتي"، مؤكدة أن "فرنسا بلد متعدد الثقافات والحصول على اسم يأتي من مكان آخر لا يغير حقيقة أنني فرنسية"، وتابعت: "ولدت في فرنسا لأبوين ولدا فرنسيين، وتعدُّ نفسها "قبل كل شيء مثل الفرنسية، حتى لو كانت أصولها الجزائرية والمغربية جزءًا من تاريخها".
وأخيرًا تشير المرشحة الشابة للحصول على لقب ملكة جمال فرنسا 2025 إلى أن الهجمات التي تستهدفها "ما هي إلا انعكاس للجهل والغيرة". (إرم نيوز)
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