"رغم الأوضاع الصعبة في لبنان".. ممثلة تكشف عن عمل جديد: الأمل موجود ورح نكمل شغلنا (صورة)

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قالت داليدا خليل إنها تجسد شخصية "ألكسندرا" ابنة الملك دراكولا الروماني التي تلفت الأنظار بجمالها وجاذبيتها.وأضافت داليدا خليل، ، هذه المرة الأولى التي أتحدث فيها اللهجة المصرية، أتمنى أن تكون هذه التجربة بداية دخولي في مجال السينما المصرية".وتحدثت داليدا خليل عن بعض التفاصيل الخاصة بالعمل الذي يتمحور حول قصة الحب التي تنشأ بين ألكسندرا وأحمس، وهو دراكولا فرعوني، وأحد بطلي العمل، الذي يجسد شخصيته الفنان المصري خالد منصور.وأوضحت داليدا خليل أنه يمكن تصنيف الفيلم ضمن خانة اللايت كوميدي، إذ تتفاعل الأحداث مع تطور قصة الحب التي تجمع بين ألكسندرا وأحمس.وتابعت داليدا: يُسلَّط الضوء على الظروف التي تمر بها هذه العلاقة خاصة أنها بين داركولا رومانية وفرعوني.وكانت الفنانة اللبنانية داليدا خليل نشرت الاعلان الترويجي لفيلم "دراكو رع" وكتبت: على الرغم من الأوضاع الصعبة في لبنان، الأمل موجود ورح نكمل شغلنا. بعد أكثر من سنة من العمل على المشروع، متحمسة جدًا لمقابلة الجمهور المصري في عرض فيلمي الجديد "دراكو رع".وأشارت خليل إلى أن فيلم "دراكو رع" هو من إنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر، ويبدأ عرضه في مصر ابتداء من 30 تشرين الأول، وابتداء من 31 تشرين الأول يبدأ عرضه في مختلف الدول العربية. (فوشيا)