بعد 18 عاماً... نيكول سابا تكرر تجربة التمثيل مع هذه النجمة

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للمرة الأولى لهما في الدراما والثانية في مشوارهما بالفن، تلتقي الفنانة ياسمين عبد العزيز مع النجمة اللبنانية نيكول سابا في السباق الرمضاني للموسم الجاري، حيث انضمت الأخيرة لأبطال مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يجمعها بياسمين بعد 18 عامًا من آخر عمل لهما معاً في فيلم "تمن دستة أشرار".المسلسل يكتبه عمرو محمود يس، ويخرجه محمد الخضيري، ويلعب بطولته ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي، وهو من إنتاج سينرجي.يُذكر أن آخر أعمال نيكول سابا كانت مسرحية "الليلة الكبيرة"، وهي مأخوذة عن النص المسرحى "المواطن مهرى" والذي تدور أحداثه حول أحد المواطنين الذي يتحول منزله هو وزوجته إلى مزار أثري، بعد أن يتم اكتشاف تحف أثرية في منزلهما، ويكون المنزل مطمعًا للعديد من الأشخاص في محاولة للاستيلاء عليه، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.والمسرحية من بطولة كل من: نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.فيما كان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان 2023، وشاركها البطولة فيه الفنان أحمد العوضي. (لها)