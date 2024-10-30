خالد يوسف يدافع بقوة عن لطيفة.. ما القصة؟

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أثارت الفنانة التونسية لطيفة جدلاً كبيراً خلال الايام الماضية بعدما قدمت أغنية "تعرف تتكلم بلدي" في حفلها الأخير، ولكن بكلمات جديدة ومختلفة تماماً عن كلمات الأغنية الأصلية التي غنتها خلال مشاركتها في فيلم "سكوت هنصور" الذي أخرجه يوسف شاهين قبل أكثر من 20 عاماً.وقوبل تغيير كلمات الأغنية بهجوم وانتقادات حادة من الجمهور والنقاد، وتسبب في نشوب خلاف حاد بين المخرج خالد يوسف والناقدة الفنية ماجدة خير الله حيث انبرى يوسف للدفاع عن لطيفة وصناع الأغنية، مؤكداً أن ما تم لا يفقد الأغنية الأصلية رونقها وأن الأغنية الجديدة تتكلم عن الوضع العام في الوطن العربي الذي تنتمي له مصر.كانت ماجدة خير الله قد كتبت منشورًا عبر "فيسبوك"، أكدت فيه أن الأغنية تحاول تجسيد العروبة والانتماء الوطني، لكنها تفتقر إلى البساطة التي تجعلها أقرب إلى قلوب الجماهير، متساءلة عن موقف مؤلف الأغنية الأصلي الشاعر جمال بخيت.وردًا على ذلك، دافع خالد يوسف عن الأغنية قائلًا إنها تحمل رسائل وطنية وقيمًا رمزية تستمدها من التراث المصري والعربي، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات قد تكون بعيدة عن الأذواق الشائعة لكنها تعكس العمق والقيم التي يتبناها العمل الفني، موضحًا: "اللي كاتب الكلمات الجديدة على نفس اللحن هو برضو جمال بخيت، والكلمات الجديدة شديدة الرصانة والجمال والانتماء العربي الذي يؤكد عليه جمال بخيت في الكلمات الجديدة، هو أصل من أصولنا المصرية".أضاف: "مصر عربية وستظل عربية كما قال جمال حمدان، والانتماء العربي للمصريين لا يقلل أبدًا من وطنيتهم المصرية، ومن فضلك اقرئي بتأمل على الكلمات الجديدة ستجدي وجود رسولنا الكريم والقرآن وسوره ورموزنا العربية والمصرية بها من أمثال المتنبي وطه حسين والطائي إضافة للأغنية الأصلية وليس تشويهًا لها".وتباينت ردود أفعال المتابعين بين مؤيد لوجهة نظر خالد يوسف باعتبار أن الأغنية تعبر عن قضايا كبرى، ومعارض يعتقد أن الجمهور يحتاج إلى أغانٍ أقرب إلى مشاعره اليومية. (لها)