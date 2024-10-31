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المرأة

لون عينيك.. كيف يكشف عن معلومات صحية مهمة؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 15:00
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يقول أطباء العيون أنهم يمكنهم معرفة الكثير عن الصحة الجسمية والعقلية من خلال النظر بعمق إلى شبكية العين.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بنسبة 100% بنتائج الصحة أو جودة الرؤية بناءً على لون العين وحده، تشير بعض الدراسات إلى أن بعض المخاطر الصحية قد تكون مرتبطة بلون العين.  وقد وجد تحليل نُشر في عام 2022 في مجلة Cancer Causes and Control أن العيون الزرقاء أو الفاتحة اللون والعيون البنية الفاتحة أو الخضراء أو المتوسطة اللون ترتبط بمخاطر أعلى للإصابة بنوعين شائعين من سرطان الجلد، سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية (ولكن ليس الميلانوما)، مقارنة بالعيون البنية الداكنة.
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كما وجدت دراسة نُشرت عام 2000 أن الأشخاص ذوي العيون البنية لديهم خطر أكبر للإصابة بإعتام عدسة العين، وبالتالي، يجب حماية أعينهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس. ولكن يجب أخذ ذلك بحذر حيث لا توجد دراسات حديثة لدعم ذلك، ويلزم إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد صلة ذات دلالة إحصائية.

ولكن مهما كان لون عينيك، فإن الحفاظ على صحة عينيك أمر حيوي. من خلال فحوصات العين المنتظمة واتباع نمط حياة صحي وحماية عينيك من الضوء فوق البنفسجي، يمكنك الحفاظ على رؤيتك الواضحة لسنوات مقبلة. (فوشيا)
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