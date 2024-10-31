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المرأة

حبيبها ركع وقدّم لها خاتمًا مرصعًا بالألماس.. نجمة تعلن خطوبتها (صور)

Lebanon 24
31-10-2024 | 17:00
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أعلنت نينا دوبريف، نجمة مسلسل The Vampire Diaries المحبوبة، خطوبتها على الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية شون وايت. 
وشارك الزوجان اللذان يتواعدان منذ عام 2019 الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تألقت نينا بحسب الصور بفستان أسود لماع من توقيع دار أزياء شانيل، وعلقت على منشورها بعبارة مرحة: "ارقد في سلام يا حبيبي، مرحبًا بك يا خطيبي".
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وتمكن شون وايت الذي كان يخطط لطلب يد دوبريف منذ فترة طويلة من إبقاء استعداداته طي الكتمان هذه المرة، حيث تأكد من عدم معرفة نجمة مسلسل The Final Girls بخطته، عبر إرساله لها دعوة مزيفة لحضور عشاء CFDA/Vogue مع آنا وينتور؛ مما دفعها إلى التألق إطلالة كلاسيكية من توقيع دار الأزياء الفرنسية شانيل.

وبدا واضحًا المفاجأة على ملامح نينا، بعدما قدَّم لها وايت خاتمًا مذهلًا مرصعًا بالألماس عيار 5 قيراط، أشرفت على تصميمه مصممة المجوهرات لورين شوارتز، حيث ركع على ركبته أسفل وقدم الخاتم لها. (البوابة)
نينا دوبريف
 
نينا دوبريف
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