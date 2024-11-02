رقصت بشكل مُثير.. نجمة تركية حديث الجمهور بسبب أحد المشاهد (فيديو)

تصدرت النجمة التركية غونجا فوسلاتيري حديث الصحافة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تقديمها مشهدًا وصف بالأسطوري والمميز حيث أشاد العديد بأدائها في الحلقة الأخيرة من مسلسل "ليلى".



وفي تفاصيل المشهد تظهر النجمة التركية التي تقدم دور "نور" في المسلسل، وهي ترقص فرحًا بعدما تمكنت من استفزاز اوزرا.

4 milyonluk vazoyu kırdıktan sonra onun keyif seviyesi AHSJSKSKSMHLS nuru gonca vuslateriden başkası oynayamazdı o kadar iyi bir sahneydi ki kahkaha attım amk #LeylaHayatAşkAdaletpic.twitter.com/Yz7KoNolFl — Kendimce🎭 (@melobnn) October 30, 2024 Advertisement

وظهرت النجمة التركية في المشهد مرتدية ملابس بنقشة التايغر وقدمت رقصة مثيرة.



وتفاعل الجمهور مع المشهد وجاء في التعليقات: "الكل عاجبه المشهد وانا مستفزني جدا ، من كثر ما الممثلة ضابطة الدور بديت اكرهها فعلا ، نور كشخصيّة قمة الدناءة وقمة الوساخة وشيء شنيع لابعد درجة"



وفي تعليق أخر: "انا المشهد ما قدرت ما اضحك معاه رغم كرهي للشخصية لانها حرفيا ما تستاهل اي انتصار بس اداء الممثله فظيع ما اقدر انكر هالشي".



ويعرض مسلسل ليلى كل يوم أربعاء على قناة NOW، ويتناول قصة انتقام ليلى، التي تفقد والدتها في الطفولة ويتزوج والدها من سيدة تدعى نور تكون سبب وفاته، وترمي لاحقًا ليلى في مكب النفايات، بعد أن تكبر ليلى تقرر الانتقام من نور على طريقتها الخاصة. (البوابة)



