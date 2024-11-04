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المرأة

بعد انتشار خبر زواجها سراً.. نجمة عربية تخرج عن صمتها وهذا ما أعلنته

Lebanon 24
04-11-2024 | 16:00
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عبّرت النجمة منة شلبي عن استغرابها من تكرار شائعة زواجها، مشيرةً إلى أنها تفاجأت بتهنئة الفنان سيد رجب لها وهي في الحقيقة لم تتزوّج بعد.

وأكدت الفنانة المصرية خلال لقائها مع برنامج "عرب وود" على هامش مشاركتها في "مهرجان الجونة السينمائي" في دورته السابعة، أن ما ينتشر من أخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أن هناك مَن يسعى لنسج الشائعات عنها وعن حياتها الشخصية. 
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وقالت منة خلال اللقاء: "أنا لقيت سيد رجب مبارح بيباركلي على الزفاف اللي أنا مكنتش فيه أصلاً وكان الأمر لذيذ جداً، بس أنا ما بردّش على أي شيء". وأضافت: "في حد عنده خيال خاص بيا أنا لوحدي، لما بيلاقيني مبعملش أفلام أو حاجة بيقرر يطلّعلي حاجة ملهاش أي تلاتين لزمة، أنا بشكره على اهتمامه غير الموفق".

وأوضحت مرة جديدة أنها لن تتزوج في السرّ، مؤكدةً: "لو هتشوفوني عروسة هتعرفوا مش هتجوز في السرّ مفيش أي داعي لكده".

وفي سياق منفصل، تواصل منة شلبي تشويق الجمهور لأحدث أعمالها، وهو فيلم رومانسي اسمه "الهوى سلطان"، سيُعرض في 14 الشهر الجاري في كل دور السينما، وكشفت منة عبر "إنستغرام" عن البوستر الرسمي الأول للفيلم، والذي يشاركها في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم: أحمد داوود وسوسن بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد خالد صالح...، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، بالإضافة إلى طرح أغنية العمل بصوت النجم بهاء سلطان. (لها) 
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