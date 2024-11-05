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المرأة

سوسن بدر تكشف اسمها الحقيقي: "ليس شائعًا بين الصعايدة"

Lebanon 24
05-11-2024 | 04:21
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شاركت الفنانة المصرية سوسن بدر في ندوة ضمن إطار مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا في العين السخنة، حيث سُلِّط الضوء على مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية.

خلال الندوة، تحدثت سوسن بدر عن اسمها الحقيقي "سوزان أبو طالب"، مشيرة إلى استغرابها من الاسم، فقالت: استغربت الاسم لأنه ليس شائعًا بين الصعايدة، فهو يبدو أكثر من كونه اسمًا عائليًا. كان لدي فضول كبير لمعرفة سبب اختيار والدي له، وقد غيرته لأن اسم سوسن شعرت أنه يناسبني أكثر.
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تحدثت سوسن بدر أيضًا عن تأثير الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في حياتها، مشيدة بدعمها الكبير لها، وأكدت أنها تعلمت منها الكثير، خاصة في مجالات الأناقة وكيفية الظهور بشكل متميز.

وعندما تم الحديث عن أول حب في حياتها، أوضحت سوسن بدر أنها مثل أي سيدة لديها ذكريات خاصة، لكنها تفضل عدم الكشف عن تفاصيل علاقاتها الشخصية أمام الملأ، رافضةً الإفصاح عن اسم أول حب في حياتها.

اعترفت سوسن أنها تخاف من عدة أمور مثل المرض، والتعرض للظلم، وفقدان الشغف، لكنها أعربت عن عدم خوفها من الموت، مما يعكس قوة شخصيتها ووضوح رؤيتها للحياة.

وعن تكريمها في المهرجان، عبّرت سوسن عن سعادتها بوجود الجمهور حولها بعد سنوات من العمل والاجتهاد، واعتبرت ذلك لحظة مميزة. كما أضافت أنها تشعر بسعادة غامرة عندما يطلب منها أحدهم التقاط صورة، مشيرة إلى أنها غالبًا ما تكون أكثر سعادة من الشخص الذي يطلب الصورة.

وتُوّجت الفنانة سوسن بدر بتكريم خاص في الحفل الافتتاحي لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، الذي أقيم في العين السخنة مساء الأحد، 3 تشرين الثاني.

شهد الحفل أيضًا تكريم الفنانة درة، بالإضافة إلى حضور مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد فتحي، كلوديا حنا، محمد رضوان، وعدد آخر من الشخصيات الفنية. كانت الأجواء مليئة بالحماس والاحتفاء بالإبداع الفني.

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