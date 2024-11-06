بشكل مفاجئ.. فنانة شهيرة تغلق حسابها على "إنستغرام"

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فاجأت الفنانة أسماء جلال، متابعيها بغلق حسابها الرسمي عبر منصة "إنستغرام"، دون أن تكشف السبب الذي دفعها لذلك، رغم أن صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" لا زالت مفتوحة.وفنيًا، تعيشها الفنانة أسماء جلال انتعاشة مميزة، إذ يُعرض لها الآن في دور العرض السينمائية فيلم "آل شنب"، الذي بدأ عرضه في الـ31 من تشرين الأول، وهو من بطولة النجمة ليلى علوي، وسوسن بدر، ومحمود البزاوي، وهيدي كرم.كما يعرض لها في الـ20 من تشرين الثاني الحالي، فيلم "الفستان الأبيض" الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة التي اختُتمت فعالياته الجمعة الماضي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف، وبطولة ياسمين رئيس، وأحمد خالد صالح، وسلوى محمد علي.أيضًا بدأت أسماء جلال تصوير مشاهدها في فيلم "إن غاب القط" أمام الفنان آسر ياسين، وتصور مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" من إخراج هادي الباجوري.