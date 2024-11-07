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فنون ومشاهير

أصيبت بهذا المرض ووصل وزنها إلى 35 كيلو.. ماغي بو غصن تكشف عن رفض زوجها عودتها للتمثيل (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2024 | 09:38
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كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن للمرة الأولى خلال مشاركتها في إحدى المقابلات، أن زوجها المخرج جمال سنان منعها من التمثيل بعد زواجها منه وإنجابها ابنها ريان وابنتها يارا.
 
وقالت ماغي في المقابلة: "تزوجت واعتزلت التمثيل لـ6 -7 سنوات. هذا القرار كان سهلا لأنه كان قرارا شخصيًا في فترة الإنجاب وتربية الأطفال"، ثم تابعت: "ولكن حين قررت العودة بعدما كبر الأولاد قليلاً رفض جمال سنان ذلك، لكثرة سفره بحكم عمله"، طالبا منها البقاء بجانبه وبجانب الأولاد.
 
وأشارت الفنانة إلى أنه حين عرف أهلها بالأمر ساندوا جمال ودعموه قائلين: "خليكي جنب زوجك وأولادك وضلي سافري".
 
ولفتت ماغي إلى أنها بسبب ذلك، عانت من مرض الأنروكسيا وقد وصل وزنها إلى 35 كيلو، كاشفة أنه بعد ذلك سمح لها جمال بالعودة إلى التمثيل.
 
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