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فنون ومشاهير

كانت ملكة جمال.. انفصال نجمة شهيرة عن زوجها

Lebanon 24
08-11-2024 | 08:42
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انفصلت ملكة جمال مصر السابقة الفنانة إلهام وجدي عن زوجها، وقد تَمّ الطلاق في هدوء بينهما، وفق ما قاله مصدر فني خاص لـ"نواعم". 

وأشار المصدر الفني إلى أنّ انفصال إلهام عن زوجها السابق تَمّ منذ 4 أشهر، إذ آثرت إلهام عدم الإعلان حينها؛ نظراً لرغبتها في الخصوصية وانشغالها بتجهيزات أعمالها الفنية مؤخراً.
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الجدير ذكره أنّ إلهام وجدي توّجت كملكة جمال مصر عام 2009، كما لديها موهبة في تصميم الأزياء، ثم شاركت في مجال التمثيل بعد تتويجها كملكة جمال وفاز فيلمها "توك توك" بالعديد من الجوائز بالمهرجانات العالية، إذ حصد جوائز مصرية وعالمية وقت عرضه. (نواعم)

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