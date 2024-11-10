بعد تعرّضها لوعكة صحيّة.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها

طالبت الفنانة مي عز الدين، جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد التعرّض لوعكة صحية جديدة.

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وكتبت مي عز الدين عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام: "أرجو الدعاء لوالدتي"، ولم تكشف أي تفاصيل حول الحالة الصحية لوالدتها.وفي وقت سابق، أثارت مي عز الدين قلق جمهورها، حينما كتبت منشورا غامضا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قالت فيه حينها: "في غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في إيدى ولكن ينتهي بيا المطاف كل يوم بالفشل". (سيدتي)