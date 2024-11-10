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فنون ومشاهير

بعد تعرّضها لوعكة صحيّة.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها

Lebanon 24
10-11-2024 | 04:30
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طالبت الفنانة مي عز الدين، جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد التعرّض لوعكة صحية جديدة.
 
وكتبت مي عز الدين عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام: "أرجو الدعاء لوالدتي"، ولم تكشف أي تفاصيل حول الحالة الصحية لوالدتها.
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وفي وقت سابق، أثارت مي عز الدين قلق جمهورها، حينما كتبت منشورا غامضا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قالت فيه حينها: "في غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في إيدى ولكن ينتهي بيا المطاف كل يوم بالفشل". (سيدتي)

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