ممثلة لبنانيّة تتلقى خبراً حزيناً: "رح اشتقلك كتير" (صورة)

تلقت الممثلة جويس فارس خبراً حزيناً، حيث أعلنت عن وفاة جدّتها.

وقالت فارس: "المسيح قام ستّي الحلوة رح اشتقلك كتير".

وتجدر الإشارة إلى أنّ جويس تزوّجت قبل أشهرٍ قليلة. (رصد لبنان 24)