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المرأة

ممثلة لبنانيّة تتلقى خبراً حزيناً: "رح اشتقلك كتير" (صورة)

Lebanon 24
10-11-2024 | 05:50
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تلقت الممثلة جويس فارس خبراً حزيناً، حيث أعلنت عن وفاة جدّتها.
 
 
وقالت فارس: "المسيح قام ستّي الحلوة رح اشتقلك كتير".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ جويس تزوّجت قبل أشهرٍ قليلة. (رصد لبنان 24)
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جويس فارس

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