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المرأة

بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2024 | 09:15
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بعد غياب طويل عن الساحة الفنية ووسائل الإعلام، ظهرت الفنانة ميسون أبو أسعد من جديد في مقابلة سريعة، ولفتت الأنظار بجمالها الطبيعي وقدرتها على الحفاظ على ملامحها من دون تجميل.
وأكدت انها تشتاق لحياتها الطبيعية وتتوق إلى نشر صورها والتواصل مع الجمهور مجدداً، لافتة إلى أنها تعرضت لتهديدات جدّية وحقيقية في إحدى المرات بسبب تشجيعها لفريق برشلونة، وهو ما دفعها إلى الضحك.
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وبدت النجمة السورية على طبيعتها في غاية الجمال والأناقة كعادتها، ولم تخضع لأي تعديلات تجميلية، وأكدت أنها مقتنعة بشكلها "أنا لليوم كثير بحب شكلي ما بحس أنه في شي أساسي لازم أعمله. وأنا كممثلة يجب أن أقوم بكل شيء عن دراسة مسبقة، وأي فنانة لا تحتاج للتجميل لا تعمل وإذا كانت مضطرة لذلك عليه أن يكون بمنتهة التأني، لأن الاستعجال في هذا الموضوع سيكون ثمنه غالي".
ولفتت ميسون خلال حضورها حفل خاص بطلاب قسم السيناريو الأنظار بجمالها الطبيعي وملامحها التي لا تزال تحافظ عليها، حيث حضرت بملابس انيقة من الدانتيل باللون الأبيض، وتركت شعرها الناعم الطويل ينسدل على ظهرها وطبقت مكياجاً خفيفاً بألوان طبيعية تبرز جمالها.
وأكدت الممثلة السورية أنها تتوق للعودة إلى السوشيال ميديا "أنا أشتقت للجمهور، في شوية تعب من اللي عم يصير، وأنا مشتاقة أنزل صورة، وفانزاتي بيبعتولي، وكلامهم بيطلع من القلب، وإن شاء الله بحضر شيء على القريب، ممكن على الكريسمس أشارك صور جديد وأعيد مع محبيني".
(لها)
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