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المرأة

نادين لبكي تعود كممثلة إلى Netflix... وفيلم جديد بانتظاركم!

Lebanon 24
12-11-2024 | 03:29
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تنتظر النجمة نادين لبكي طرح فيلمها الجديد The Sand Castle "ما وراء الموج" على منصحة Netflix، في 24 كانون الثاني 2025، والذي تشارك فيه كممثلة وتلعب فيه دور البطولة.

وتم تداول بعض المشاهد الترويجية من الفيلم الذي يعتبر أول الأفلام الطويلة للمخرج الأميركي ماتي براون، الذي حازت أفلامه القصيرة على الكثير من الجوائز، وتتقاسم الممثلة والمخرجة اللبنانية بطولته مع الممثل الفلسطيني زياد بكري، والسوريين زين الرفاعي وشقيقته ريمان.
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والفيلم يروي قصة عائلة عربية مكونة من أربعة أفراد عالقين في جزيرة تبدو مثالية، لتبدأ بعدها رحلة اسكتشاف بعض الأسرار المظلمة التي  تحاول نادين في دور (ياسمينا) إخفاءها عن ابنتها الصغرى (جانا).

ويشارك الشاب الصغير زين وريمان، اللذين سبق وشاركا في بطولة  فيلم "كفرناحوم" Capernaum من إخراج لبكي في عام 2018، وحقق حينها نجاحاً مبهراً ونجحت في الحصول على جوائز عالمية من خلاله.


وشارك براون في كتابة The Sand Castle مع ياسمينة كراجا من الأردن، والكاتبة والمخرجة المصرية-القطرية هند فخرو. ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي القادم في السعودية.


يذكر ان الفنان الفلسطيني زياد، سبق وشارك في أفلام عديدة عربية وأجنبية، وهو نجل الممثل العالمي محمد بكري.

وقد تم تصوير مشاهد الفيلم في أواخر عام 2022، في محمية جزر النخيل، المعروفة أيضاً بجزيرة الأرانب، وهي من المحميات الطبيعية وأهم الجزر اللبنانية الواقعة قبالة شاطئ طرابلس في شمال لبنان. (لها)
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