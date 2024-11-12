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المرأة

نادين نسيب نجيم تكشف عن معاناتها.. اليكم ما قالته

Lebanon 24
12-11-2024 | 08:15
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شاركت النجمة نادين نسيب نجيم متابعيها على تطبيق "إنستغرام" فيديو عفوياً التقطته أثناء مشاركتها الشهر الماضي في حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia، واستعرضت من خلاله المكياج الذي اختارته من مجموعتها الخاصة.
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وكشفت نادين من خلال الفيديو عن معاناتها خلال صعودها الى السيارة وهي تحرص على الحفاظ على أناقة الفستان الخاص الذي اختارته لهذه المناسبة، وهو إطلالة أرشيفية من تصميم جان بول غوتييه، من مجموعة الأزياء الراقية للمصمّم لربيع 2009. وجاء الفستان باللون الأسود بقصّة مجسّمة، وصدرية جريئة باللون البيج، وتفاصيل شبكية منحوتة على شكل وردة على طول خط العنق.
وأرفقت نادين المقطع المصوّر بالتعليق: "في بعض الأحيان، عليكِ فقط أن تتقبّلي أنكِ مضطرة للنضال من أجل أن تحافظي على مظهر هذا الفستان خالياً من العيوب! يا إلهي، كان ظهري مكسوراً بشكل كامل"، في إشارة إلى أنها لم تكن مرتاحة في الجلوس بالسيارة من أجل الحفاظ على إطلالتها المميّزة.
وتابعت: "ملحوظة: كنت أضع أحمر خدود ألور فيلفيت بدرجة 101، وظل أحمر شفاه أنيقاً، وظل محدّد شفاه مذهلاً"، في إطار التسويق لمجموعتها الخاصة من المكياج التي تحمل اسمها.
(لها)
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