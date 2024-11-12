وسط الظروف الصعبة في لبنان.. فنانة شهيرة تنشر رسالة اليكم ما جاء فيها

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نشرت الكاتبة نادين جابر رسالة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام حاولت من خلالها زرع الأمل في النفوس على الرغم من الألم الحالي.وجاء في الرسالة: "لقد تفاءلنا بما فيه الكفاية، دعونا الآن نتفاءل مجددًا"، وشاركت نادين جابر الصورة على أنغام أغنية "إيه في أمل" للسيدة فيروز.وكانت قد نشرت نادين جابر مقطع فيديو للممثلة ريتا حايك التي كانت قد جددت الصرخة مستنكرة الصمت العالمي في ظل التطورات الخطيرة التي تحصل في لبنان وغزة حالياً. (الجديد)