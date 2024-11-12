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المرأة
وسط الظروف الصعبة في لبنان.. فنانة شهيرة تنشر رسالة اليكم ما جاء فيها
Lebanon 24
12-11-2024
|
10:36
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نشرت الكاتبة نادين جابر رسالة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام حاولت من خلالها زرع الأمل في النفوس على الرغم من الألم الحالي.
وجاء في الرسالة: "لقد تفاءلنا بما فيه الكفاية، دعونا الآن نتفاءل مجددًا"، وشاركت نادين جابر الصورة على أنغام أغنية "إيه في أمل" للسيدة فيروز.
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وكانت قد نشرت نادين جابر مقطع فيديو للممثلة ريتا حايك التي كانت قد جددت الصرخة مستنكرة الصمت العالمي في ظل التطورات الخطيرة التي تحصل في لبنان وغزة حالياً. (الجديد)
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