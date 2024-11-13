بأرقام ومشاهدات قياسية... نجوى كرم تُشعل منصات التواصل الاجتماعي

تواصل شمس الأغنية العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم تألقها على منصات التواصل الاجتماعي، محققةً أرقاماً استثنائية ومشاهدات قياسية، إذ حظيت مقاطعها الأخيرة بانتشار واسع وتفاعل كبير عبر حساباتها الرسمية على إنستغرام وX وتيك توك وفيسبوك.

Advertisement

وتشارك نجوى جمهورها بلقطات حصرية من كواليس برنامج "أراب غوت تالنت" ومشاهد من حضورها القوي ضمن لجنة التحكيم في الحلقات السابقة، ما ساهم في جذب المتابعين بشكل ملحوظ وتعزيز تفاعلهم المستمر مع كل محتوى جديد عبر مختلف المنصات.

في سياق متصل، تستعد كرم للتوجه إلى الرياض في السعودية لتصوير الحلقات المباشرة من البرنامج، إذ يُتوقع أن يضيف حضورها المميز رونقاً خاصاً لعرض البرنامج الجماهيري الذي يحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي.



كما تستعد نجوى برفقة فرقتها الموسيقية لإحياء عدد من الحفلات المنتظرة من جمهورها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الحفل المرتقب في "دبي أوبرا" في الإمارات يوم 29 كانون الاول 2024، بتنظيم "مومنتس إيفنتس".

وبهذا النشاط الفني المتواصل وأطلالتها المتألقة، تواصل نجوى كرم الحفاظ على مكانتها البارزة على الساحة الفنية العربية، مقدمةً لجمهورها محتوى مميزاً وأداءً راقياً يعزز من شعبيتها ومكانتها الفنية. (نواعم)