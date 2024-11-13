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المرأة

بعد فراق طويل... بريتني سبيرز تلتقي بابنها الشاب (صورة)

Lebanon 24
13-11-2024 | 04:57
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بعد الأزمات النفسية والمشاكل العائلية التي مرت بها، تمكّنت النجمة بريتني سبيرز من الالتقاء بابنها من زوجها السابق، وهو ما يشير إلى استعادة المغنّية بعضاً من حياتها الشخصية السليمة التي مكّنتها من الاجتماع بابنها.
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ونشر موقع "بيبول" الذي يُعنى بشؤون المشاهير معلومات عن مصدر مقرّب من المغنية الأميركية بأنها تستمتع بوقتها في الفترة الأخيرة بعد لَمّ شملها مع ابنها جايدن جيمس من زوجها السابق كيفن فيدرلاين.


وذكرت المصادر أن جايدن يزور والدته في لوس أنجلوس بعد فراق طويل عنها، ويستمتعان بالأجواء، حيث قال: "قضاء الوقت معها جعلها سعيدة ومنحها طاقة إيجابية".

كذلك نشرت صحيفة Page6 خبراً أكدت فيه أن الشمل التأم بين الأم وابنها، ولكنها لم تتمكن من الالتقاء بابنها الثاني الذي يُدعى شون بريستون ويبلغ من العمر 19 عاماً


وكانت بريتني سبيرز قد وافقت في أيار 2023 على انتقال طفليها إلى هاواي للعيش مع والدهما بسبب مشاكلها الخاصة، ولأنها تحرص على أن يكونا سعيدين، كما كانت فرصة لطليقها للبقاء مع ولديه اللذين كانا مستعدّين للابتعاد عن لوس أنجلوس وعن ملاحقة وسائل الإعلام لهما. (لها)
 
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